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В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Пекине из-за заболевания объявлен высший уровень угрозы здоровью. В городе закрыты крупные культурные центры, отменены публичные мероприятия по случаю китайского Нового года.
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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