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В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года

24.01.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года

В Пекине из-за заболевания объявлен высший уровень угрозы здоровью. В городе закрыты крупные культурные центры, отменены публичные мероприятия по случаю китайского Нового года.

Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых

В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года

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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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