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У Академии МВД будет новый начальник?

24.01.2020 14:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не исключено, что генерал Сергей Дорошко в ближайшее время сменит работу. Разговоры об этом уже не первую неделю идут в коридорах Академии МВД.

У Академии МВД будет новый начальник?
По одной из версий, Дорошко может отправиться на новую должность с неплохой зарплатой в Москву. 

Напомним, что Сергей Дорошко был назначен начальником Академии почти год назад – в марте 2019.

Кстати, если верить нашим источникам, начальник Академии МВД был одним из тех, кого следователи приглашали на разговор по делу экс-начальника Службы безопасности Андрея Втюрина. Правда, о чем с ним вели беседу - неизвестно. 

Однако не исключено, что все детали скоро прояснятся: дело экс-охранника Лукашенко скоро должен начать рассматривать Верховный суд. Правда, будет ли суд открытым, пока точно неизвестно.

Да и дата начала судебного слушания еще не назначена.

Если слухи подтвердятся, и Дорошко получит новое назначение, кто тогда возглавит Академию МВД?

Одним из главных кандидатов сегодня называют первого заместителя начальника Академии МВД полковника милиции, кандидата юридических наук Алексея Башана.


Стоит заметить, что до этого начальников Академии МВД, как правило, присылали со стороны, и никто из действующих заместителей почему-то не получал повышения. 

Начальником Академии стал только бывший начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Владимир Бачило, но он не был заместителем главы милицейского вуза. 

Возможно, Алексей Башан в этом смысле будет еще одним исключением.
 
 
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Не исключено, что генерал Сергей Дорошко в ближайшее время сменит работу. Разговоры об этом уже не первую неделю идут в коридорах Академии МВД.
 
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