На заседании Молодежной палаты в Миорах рассмотрели самые интересные проекты

Источник материала: Міёрскія навіны

Организационное заседание по перевыборам Молодежной – третьей – палаты состоялось 22 января в райисполкоме. Ученики СШ № 2 Дарья ДЕНИСЮК, Максим АДАМЕНОК, Александр ДУНДЕР, Юлия ШАМИНКО (на фото) под руководством учителя Марины Алексеевой подготовили свои проекты. Рассмотрели организацию шестого школьного дня, помощь БРПО в развитии талантов детей, экологическую активность, раскрытие интеллектуальных способностей. Идеи возьмет на вооружение председатель Молодежной палаты Анастасия ШУК (в центре).

Со всех уголков Миорщины в райисполкоме собрались самые активные и инициативные школьники и молодые работники. Их выбрали путем голосования в коллективах в марте 2019 года. В планах активистов – разрабатывать и участвовать в реализации социально значимых проектов, развивать и благоустраивать свою малую родину.

Участников заседания приветствовал председатель районного исполнительного комитета Игорь Кузнецов. Заметил: чем раньше молодежь познакомится с государственным устройством, законами, тем лучше. Депутатская работа многогранна и влечет за собой необходимость разбираться в разных областях жизни, быть неравнодушным во всех вопросах. Призывал молодых людей после получения образования возвращаться и применять знания и умения для процветания Миорщины.



С составом и деятельностью депутатского корпуса ознакомила председатель районного Совета депутатов Мария Банифатова. Посоветовала не упускать время, а реализовывать свои идеи сейчас. Пожелала плодотворной работы и творческих успехов первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Виктория Фурс.



Новых членов Молодежной палаты и суть их проектов представила методист учебно-методического кабинета отдела по образованию Инна Сипович. 15 школьников внесли предложения по решению экологических проблем, внедрению здорового и активного образа жизни, благоустройству Миорщины, формированию уважительного отношения к старшему поколению, занятости школьников в шестой учебный день. Свои идеи постараются применить на практике. В этом году впервые в состав палаты включены девять представителей работающей молодежи. С ними и их программами познакомила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Чернявская. Все получили удостоверения членов Молодежной палаты.



Председателем Молодежной палаты избрана заведующий педиатрическим отделением Миорской ЦРБ Анастасия Шук. Уроженка Миор вернулась после окончания университета, чтобы развиваться и развивать родной город. Легко находит общий язык с людьми, умеет работать в команде. Ее проект имеет отношение к культурно-досуговым и гражданско-патриотическим мероприятиям, волонтерской деятельности.



– Будем принимать активное участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы и 80-летию образования района, прививать молодежи уважительное отношение к старшим, здоровый и активный образ жизни, – отметила Анастасия. – Постараемся вовлекать в общественную жизнь молодых инвалидов, дойти до каждого, кто нуждается в помощи.



Избранный заместителем председателя десятиклассник СШ № 3 имени Е. Томко Игорь Баран предложил глобальный проект по благоустройству Миорщины и повышению уровня жизни ее жителей. Направлений много, но, по словам Игоря, начинать нужно с малого. Например, отказаться от использования полиэтиленовых пакетов. Если этим заняться всем вместе – одной экологической катастрофой станет меньше.



Напутствие молодым и инициативным дала председатель районного Совета депутатов 25 – 26 созывов Раиса Парфененко.

– Радует, что у вашего поколения много интересных идей, заслуживающих внимания, – подчеркнула Раиса Васильевна. – Вы должны быть своеобразными проводниками: делиться своими знаниями со сверстниками. Объективно оценивать всю информацию, которая к вам поступает. Главные качества в общественной работе – грамотность, ответственность, обязательность. И пусть сбудутся все мечты!



Будущее Миорщины неразрывно связано с ее устойчивым развитием. Порассуждать, какой будет наша малая родина через 15 лет, призывала тематический координатор по социальной инфраструктуре проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества» Наталья Будько. Свои мысли необходимо изложить в форме сочинения. Все идеи рассмотрят, а лучшая работа получит приз от проекта.

P. S.

Ребята получили возможность продвигать свои идеи, изменить к лучшему место, где живут. Их слушают, к ним прислушиваются, а значит – в них верят!

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Елена ВОРОНИНА.