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Российских дипломатов подозревают в шпионаже в Болгарии
Источник материала: Партизан
Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Об этом болгарское ведомство сообщило в пятницу на своем сайте.
"Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел [Болгарии Елене Захариевой] о собранных доказательствах проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью", - говорится в сообщении прокуратуры.
В нем отмечается, что были начаты "два досудебных разбирательства [по делу] о совершении преступления против Республики Болгария".
Как утверждают в болгарской прокуратуре, речь идет о двух иностранцах, которые "собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью ее выдачи иностранному государству или иностранной организации".
"В ходе расследования по одному досудебному производству было установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой занимался поиском информации о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что гражданин России обладает дипломатическим статусом, аккредитован у нас в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии", - следует из распространенного коммюнике.
По версии прокуратуры, другой гражданин России "с октября 2018 года до настоящего времени собирал разведывательную информацию, в том числе представляющую государственную и служебную тайну, связанную со сферой энергетики и энергетической безопасности страны".
"Для реализации своей незаконной деятельности российский представитель контактировал с болгарскими гражданами, у которых был доступ к информации из этой сферы. Дальнейшая проверка показала, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии", - полагают в болгарском ведомстве.
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Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Об этом болгарское ведомство сообщило в...
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