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Климатолог: Зима будет в марте
Источник материала: Партизан
Аномально теплая зима продолжает удивлять. До сих пор погода соответствуют марту или ноябрю. Зима еще даже не наступала.
фото носит иллюстративный характер
В интернете десятки фотографий «аномальной» зимы 2020-го. В Новогрудском районе в лесу собирают лисички, в Гродненском – на дачах цветет клубника, маргаритки, всходит чеснок.
Не по-зимнему теплая погода сказалась даже на настроении медведей в зоопарке. В гродненском живут шесть мишек разных пород. Еще с осени они перешли на «спящий» режим. Мало двигаются, дремлют, иногда гуляют. Но вот в глубокий сон погрузиться никак не могут, нужны морозы.
Этот январь – один из самых теплых за последние 170 лет. По прогнозам синоптиков, до конца месяца морозов в Беларуси не ожидается, снега также не будет. Климатологи утверждают, что такие сюрпризы природа уже не раз преподносила.
Владимир Логинов, научный руководитель центра климатических исследований НАН Беларуси:
«В 1819 году в ноябре в Европе расцвели сады, зимы стали очень теплыми, практически в это время суденышки могли преодолевать льды и входить в Северный Ледовитый океан.
Зима все-таки будет, вы ее дождетесь, другое дело, что она будет сдвинута. Зима продлится на март, опыт показывает, что тогда в марте достаточно много снега и достаточно холодно».
Между тем специалисты признают: климат постепенно, но все-таки меняется, и нам пора привыкать жить в новых природных реалиях.
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Аномально теплая зима продолжает удивлять. До сих пор погода соответствуют марту или ноябрю. Зима еще даже не наступала.
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