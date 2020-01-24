Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такой крик отчаяния мы получили на почту. И конечно, есть фотографии. Перекрёсток Энгельса и Чапаева в Бресте используется для "высадки" несовершеннолетних пассажиров для их дальнейшего следований в учебное учреждение неподалёку.





- Фотографии сделаны 22.01.20. Родители, бабушки, дедушки привозят детей и забирают из школы N9. Бабушка вообще повернула на "встречку", остановилась перед моей машиной, на мои требования убрать машину заявила, что я ей мешаю проехать (при этом она ехала по левой полосе, Англия прям), а когда остановилась и вышла из машины сказала что имеет право так делать, т.к. забирает внучку из школы, и делает так каждый день!!!! Это на том же месте, где сбили женщину





С одной стороны, можно понять нашего читателя, с другой - надо же где-то высаживать детей их автомобилей.











