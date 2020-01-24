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На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"
24.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такой крик отчаяния мы получили на почту. И конечно, есть фотографии. Перекрёсток Энгельса и Чапаева в Бресте используется для "высадки" несовершеннолетних пассажиров для их дальнейшего следований в учебное учреждение неподалёку.
С одной стороны, можно понять нашего читателя, с другой - надо же где-то высаживать детей их автомобилей.
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Вот такой крик отчаяния мы получили на почту. И конечно, есть фотографии. Перекрёсток Энгельса и Чапаева в Бресте используется для "высадки" несовершеннолетних...
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