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На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"

24.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такой крик отчаяния мы получили на почту. И конечно, есть фотографии. Перекрёсток Энгельса и Чапаева в Бресте используется для "высадки" несовершеннолетних пассажиров для их дальнейшего следований в учебное учреждение неподалёку.

На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"

- Фотографии сделаны 22.01.20. Родители, бабушки, дедушки привозят детей и забирают из школы N9. Бабушка вообще повернула на "встречку", остановилась перед моей машиной, на мои требования убрать машину заявила, что я ей мешаю проехать (при этом она ехала по левой полосе, Англия прям), а когда остановилась и вышла из машины сказала что имеет право так делать, т.к. забирает внучку из школы, и делает так каждый день!!!! Это на том же месте, где сбили женщину

На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"

С одной стороны, можно понять нашего читателя, с другой - надо же где-то высаживать детей их автомобилей.

На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"

На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"

На перекрёстке, где на днях сбили женщину, творится бардак: детей высаживают на "встречке"

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот такой крик отчаяния мы получили на почту. И конечно, есть фотографии. Перекрёсток Энгельса и Чапаева в Бресте используется для "высадки" несовершеннолетних...
 
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