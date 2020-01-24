Легенды Каталонии, или Несколько весьма респектабельных и почтенных историй

Источник материала: Аргументы и факты

Поклонники легенд несомненно согласятся со мной в том, что легенды отражают душу народа, который их придумал или взял из реальной жизни и пронес сквозь века. Легенда: ложь, обладающая респектабельностью , присущей почтенному возрасту ( канадско- американский психолог Лоренс Питер). Вот и мне захотелось поведать вам несколько весьма респектабельных и почтенных историй, которые называют легендами Каталонии.

Самый простой способ узнать легенды Каталонии – это просто поговорить с коренными каталонцами. Еще со школы их память хранит множество красивых , героических и даже немного мистических легенд. А потом можно почитать легенды в сборниках легенд. Некоторые легенды очень созвучны сегодняшнему дню. Я заметила, что во время мирных манифестаций каталонцы прикладывают четыре пальца к груди на фоне желтой майки. На мой вопрос о значении этого жеста я услышала красивую и героическую легенду.

Легенда о флаге Каталонии

Санье́ра (кат.senyera, «сигнальный флаг») – один из старейших флагов Европы. Легенда гласит, что родился он в 9 веке во время кровавого сражения при осаде Барселоны мавританским завоевателем. Эти земли по праву принадлежали графу Барселоны и Жироны Вифреду I Волосатому. Граф сражался как лев и в бою получил смертельные ранения. В палатку к умирающему Вифреду зашел Карл II Лысый, первый король Западно-Франкского королевства.

Это реальные исторические личности с реальными именами. Дальше история молчит и в разговор вступает легенда. Легенда утверждает, что Карл обмакнул пальцы в крови графа и нарисовал на золотом щите четыре красные полосы. Король назвал этот символ гербом борьбы за свободу. В 11 веке четыре красные полосы появились на гербе барселонских графов. Впоследствии этот символ стал флагом Каталонии и фрагментально исползуется в некоторых других флагах.

Легенда о Сант Джорди (Святой Георгий)

Эта легенда напомнит вам знакомую с детства сказку о Змее Горыныче и Добром Молодце.

В далекие-далекие времена в горах вблизи городе Монбланк на юге нынешней Каталонии жил страшный дракон. Дракону было мало той пищи, что оставляли у подножия горы крестьяне, он еще требовал человеческих жертв. В очередной раз жребий пал на дочь короля. Красавицу приковали цепью к скале и оставили умирать. И тут на помощь девушке пришел Сант Джорди в образе рыцаря. В тяжелой битве он победил страшного дракона . На месте пролитой крови выросли прекрасные розы, которые покровитель Каталонии Сант Джорди подарил принцессе. Так и появилась в Каталонии традиция праздновать День влюбленных Sant Jordi . Этот праздник отмечают каждый год 23 апреля. Мужчины дарят женщинам красную розу, а женщины в ответ дарят книгу. Традиция дарить книгу связана с днем памяти писателя Мигель де Сервантес. Так что у каталонских мужчин есть реальная возможность пополнить свою библиотеку.

Дикая охота графа Арнау

Вы конечно сразу вспомнили « Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча . И действительно,- эти легенды созвучны.

Граф Арнау был богат, влиятелен и очень жесток. Его владения простирались у подножия Пиренейских гор на севере Каталонии. Граф был заядлым охотником, картежником и любил волочиться за местными сеньорами, причем терпеть не мог отказа. Одна знатная сеньора даже ушла в монастырь, чтобы избавиться от преследований Арнау. Но граф путем подкупа проник в монастырь и довел несчастную до суицида. А потом решил приударить за настоятельницей Аделаидой.

Аделаида уступила графу и монастырь превратился в место для пирушек порочного графа и его друзей. Вскоре слухи о разврате в монастыре дошли до Ватикана . Монастырь было решено закрыть, монашек строго наказать, а настоятельницу ждало особо суровое наказание. Но граф Арнау помог Аделаиде бежать. А вскоре их тела нашли в лесу. Непутевую монахиню и графа растерзали охотничьи собаки. Легенда гласит, что в лунные ночи Арнау встает с могилы, трубит в рог и появляются его друзья, лошади , собаки. Дикая охота скачет в ночи, рядом с Арнау Аделаида и свирепые псы. Собаки преследуют добычу, но добыча ускользает и обезумевшие охотничьи псы нападают на Арнау и Аделаиду. Так продолжается уже много сотен лет. Говорят, что пастухи иногда слышат звуки дикой охоты, но конечно боятся близко приближаться. [center_article: 65634 {title: Статья по теме}]

Легенды Таррагоны

Я живу а Таррагоне, поэтому хочу поделиться несколькими таррагонскими легендами. У Таррагоны два святых покровителя- Sant Magi (Святой Мажи) и Santa Tecla ( Святая Текла). Легенды о святых покровителях Таррагоны тесно переплетены с историей, религией и реальными событиями.

Легенда о Святом Мажи. Мажи родился в Таррако (Таррагона) в конце 3 века. Он вел праведную жизнь христианина отшельника. Таррако был второй столицей Римской империи и при императоре Марсимилиане- гонителе христиан , жизнь местных христиан была полна опасностей. Однажды Мажи, который жил в пещере, схватили римские воины. Его пытали за веру и затем обезглавили. Но по дороге на казнь Мажи несколько раз ударял посохом о землю, чтобы из земли появились источники воды, дающие возможность напиться измученным жаждой римским воинам. Эти источники и сейчас есть вблизи Таррагоны. Они питают реку Гая и считаются святыми. Церковь канонизировала Святого Мажи. В его честь была построена часовня Sant Magi в старом городе Таррагоны. Считается, что женихи и невесты должны обязательно посетить эту часовню после помолвки. В августе проводится большой городской праздник в честь Святого Мажи.



Большой городской праздник в честь Святого Мажи Фото: Фото из открытых источников

Легенда о Святой Текле. Каждый год в сентябре в Таррагоне проходит самый главный городской праздник - Santa Tecla.



Самый главный городской праздник - Santa Tecla. Фото: Фото из открытых источников

Святая Текла никогда не была в Таррагоне. Она родилась в 1 веке на территории нынешней Турции в богатой семье и была необыкновенно красивой. Однажды девушка услышала проповеди апостола Павла и решила связать свою жизнь со служением христианству. Текла отказалась выйти замуж за богатого жениха и вызвала гнев родителей. Апостола Павла изгнали из города, а обезумевшие от ярости родители попросили казнить их дочь за неподчинение и любовь к христианству. Теклу возвели на костер, но внезапно грянул гром и пошел сильный дождь, который потушил пламя. Мучители разбежались, а Текла покинула город и вскоре опять встретила апостола Павла. Много испытаний выпало на долю этой женщины. В одном городе за христианские взгляды Теклу бросили на съедение львам, но хищники не тронули ее.

Святая Текла дожила до глубокой старости. Она лечила людей, помогала умирающим. Но это вызывало недовольство врачевателей, которые лечили людей за деньги. Святой Текле было 90 лет когда ее хотели схватить недруги, но старица попросила своды пещеры схоронить ее навечно. И тело святой было погребено под камнями. Святая Текла в христианстве помогает больным и умирающим. В честь ее названа больница в Таррагоне. В Кафедральном соборе Санта-Мария-де Таррагона много фресок на тему жития этой святой. В 14 веке мощи Святой Теклы собирались перенести в Таррагону после свадьбы армянского короля и дочери арагонского короля.

Но свадьба не состоялась. Мощи остались в Киликийском Армянском государстве, на территории нынешней Турции. Часть мощей перенесли в монастырь на Кипре. Другая часть мощей находится в монастыре в Сирии вблизи города Маалула. В 2014 году боевики захватили монастырь Святой Теклы. Монахини укрывались за монастырскими стенами несколько месяцев, но боевикам удалось захватить обитель. Были уничтожены все древние иконы , разрушена пещера святой Теклы, монахинь террористы взяли в плен. Но мощи святой боевики не нашли. Мощи были замурованы в скале. Сейчас монастырь восстанавливают, некоторых монахинь удалось спасти из плена. Вот такая легенда со времен зарождения христианства до наших дней, в которой добро побеждает зло.

Мост Дьявола. Pont del Diable. кат; Puente del Diablo. исп. Это пожалуй самая известная таррагонская легенда. Мост Дьявола – это древний акведук т.е. канал для подачи воды к населенным пунктам из расположенных выше источников. Это чудо инженерной мысли времен Древнего Рима.

Двухуровневый водопровод имеет высоту 27 метров. Уровни состоят из арок, которые построены из каменных блоков. Акведук был построен в 1 веке до н.э., а сейчас используется как пешеходный мост. Легенда гласит, что строительство акведука для древнего Таррако было долгим и трудным. И вот однажды к строителям явился сам Дьявол и предложил свою помощь в обмен на душу того, кто первый выпьет воды из этого водопровода. Строители согласились и вскорое акведук был готов. Дьявол явился за своей жертвой. Но первым воду испил ослик. Легенда молчит по поводу судьбы ослика. Но акведук нарекли Мостом Дьявола. А ослик кстати потом стал одним из символов Каталонии.

Дом-музей Кастейарнау. Casa museo Castellarnau, исп. Всякий старинный дом имеет свои легенды и своих призраков ( Диана Сеттерфилд , английская писательница).

Дом Кастейарнау был построен вначале 15 века недалеко от Кафедрального собора Таррагоны на одной из самых престижных по тем временам улице dels Cavallers . В доме жили самые влиятельные семьи Таррагоны. В 1542 году во время визита в Таррагону в доме жил император Карлес 1. В архитектуре дома веяния разных эпох. Арки, внутренний двор, лестница датированы 15 веком. В 18 веке дом купил аристократ Карлес де Кастейарнау, который немного перестроил дом. В комнатах мебель 18-19 веков, потолок в бальном зале расписан провансальским художником Джузепом Бернатом Флогье. На первом этаже восстановленная кухня 18 века. В доме представлена довольно интересная экспозиция различных предметов начиная с 16 века. В здании находятся и административные помещения Музея истории Таррагоны.

Карлес де Кастейарнау был человеком богатым и предприимчивым. Его жену звали Марией, она была красивой и немного легкомысленной сеньорой. Мария любила по утрам выходить на балкон в прозрачном покрывале и наслаждаться теплым таррагонским солнышком. Поэтому под балконом дома Кастейарнау по утрам было полно зевак мужского пола. Карлес пытался вразумить супругу, но она была упрямой и не хотела менять свои привычки. Мария вышла замуж с огромным приданым, поэтому Карлес Кастейарнау решил закрыть глаза на причуды жены.

А в конце 19 века у потомков семьи Кастейарнау родилась девочка Каролина. Она была очень слабенькой да к тому же болела психическим заболеванием. Бедная девочка всю жизнь просидела дома.Она часами играла на рояле, а иногда, в период обострения заболевания иступленно кричала. Врачи не смогли помочь Каролине и она умерла не дожив до 16 лет. Городская легенда гласит, что иногда ночью в доме звучит рояль и слышны шаги . Так дает о себе знать призрак бедной Каролины. На то она и легенда, нельзя сказать наверняка,где правда, а где вымысел. В одной из комнат дома висит портрет красивой девочки, но это не Каролина . Это детский портрет родственницы девочки, которая в середине 20 века подарила фамильный дом Таррагоне. В Таррагоне много домов с богатой историей. Одни из них являются частной собственностью, другие подарены городу или выкуплены у владельцев.

И в наши дни легенды привлекают людей. Находятся энтузиасты, которые не только сохраняют старые предания, но и дают им новую интересную жизнь в своих книгах. Недавно ко мне попала книга каталонца Luis Silva Mascuñana (Луис Силва ) « 50 мистических мест Каталонии».

Эта книга – 15 путешествий по самым удивительным и мистическим местам Каталонии. Читатель откроет для себя невероятные легенды, загадочные хроники, языческие традиции . Книга приведет путешественника в уникальные места, где тайна все еще сохраняется.

Кроме того, - эта книга предлагает точные координаты мест, которые будут ориентированы по GPS. Автор книги Луис Силва имеет ученую степень в области юридических наук, работал 35 лет полицейским , преподавал в Полицейской школе Каталонии. Но потом решил заняться исследованием непознанного и легендами. Странная смена рода деятельности. Но Луис преуспел в этом деле. Он написал две интересные книги о своих исследованиях и даже получил международную премию. Так что, никогда не поздно заняться любимым делом и стать известным на этом поприще.

А легенды не всегда бывают седыми, мы сами каждый день создаем новые истории, которые станут легендами для наших потомков.