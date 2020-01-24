|
Белорусские биатлонистки выступают в индивидуальной гонке. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Женская программа этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке начнется с индивидуальной гонки на 15 километров.
Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 29), Елена Кручинкина (№ 37), Анна Сола (№ 61) и Ирина Кручинкина (№ 92).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Жюстин Бреза (№ 5), Лиза Виттоцци (№ 8), Маркета Давидова (№ 9), Жюли Симон (№ 11), Тириль Экхофф (№ 12), Доротея Вирер (№ 15), Ингрид Тандреволд (№ 18), Ханна Оберг (№ 22), Франциска Пройс (№ 24), Марте Ройзеланд (№ 27), Паулина Фиалкова (№ 28), Денизе Херрманн (№ 31), Кайса Макарайнен (№ 38).
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.15.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская программа этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке начнется с индивидуальной гонки на 15 километров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)