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Белорусские биатлонистки выступают в индивидуальной гонке. Онлайн

24.01.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женская программа этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке начнется с индивидуальной гонки на 15 километров.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 29), Елена Кручинкина (№ 37), Анна Сола (№ 61) и Ирина Кручинкина (№ 92).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Жюстин Бреза (№ 5), Лиза Виттоцци (№ 8), Маркета Давидова (№ 9), Жюли Симон (№ 11), Тириль Экхофф (№ 12), Доротея Вирер (№ 15), Ингрид Тандреволд (№ 18), Ханна Оберг (№ 22), Франциска Пройс (№ 24), Марте Ройзеланд (№ 27), Паулина Фиалкова (№ 28), Денизе Херрманн (№ 31), Кайса Макарайнен (№ 38).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.15.

 
 
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Женская программа этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке начнется с индивидуальной гонки на 15 километров.
 
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