С 1 января 2020 года введена новая система оплаты труда работников бюджетных организаций. На этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того, чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат.

Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций.

Работа таких линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.

График работы горячих линий профсоюзных организаций

по применению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций

Аппарат ФПБ

тел. 8 (017) 203 90 61, 8 (017) 203 95 62

Минское областное объединение профсоюзов

(понедельник 10.00 – 12.00, среда 14.00 – 16.00)

тел. 8 (017) 342 55 23

Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки

тел. 8 (017) 306 26 47

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки

тел. 8 (017) 364 26 16

Смолевичская районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки

(понедельник, вторник, четверг 14.00 – 16.00)

тел. 27 0 35

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения

тел. 8 (017) 203 97 18

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения

(вторник, четверг 10.00 – 12.00, пятница 14.00 – 16.00)

тел. 8 (017) 323 41 17

Центральный комитет Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

тел. 8 (017) 203 89 52

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

(вторник, среда, пятница 10.00 – 12.00)

тел. 8 (017) 236 09 40

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений

тел. 8 (017) 203 91 67, 8 (017) 203 91 14

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений

(понедельник, пятница 14.00 – 16.00, среда 10.00 – 12.00)

тел. 8 (017) 317 68 94

Смолевичское районное объединение профсоюзов

(понедельник 10.00 – 12.00, среда 14.00 – 16.00)

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