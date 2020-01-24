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Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

24.01.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Руководство ЕС подписало соглашение о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что дружба между Великобританией и Евросоюзом сохранится несмотря ни на что, а договор позволит начать новую главу в истории отношений. 

Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

Накануне законопроект об условиях развода с ЕС одобрила королева Елизавета II.

Елизавета II подписала билль о Brexit

29 января документ ратифицирует Европарламент. Официально покинуть ЕС Великобритания должна 31 января. Впрочем, после этого начнётся долгий переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры. 

Люди в материале: Шарль Мишель
 
 
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Новости мира. Руководство ЕС подписало соглашение о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что...
 
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