|
Стрельба в Германии: погибли шесть человек
Источник материала: Партизан
Неизвестный открыл стрельбу городе Рот-ам-Зе на юго-западе Германии. Погибли шесть человек. Стрелявший задержан. Об этом сообщает Focus online.
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе около 12:45 по местному времени. На месте работают полицейские и спасатели.
По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный открыл стрельбу городе Рот-ам-Зе на юго-западе Германии. Погибли шесть человек. Стрелявший задержан. Об этом сообщает Focus online.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)