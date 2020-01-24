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Слабо повторить? Пользователи соцсетей пробуют встать с пола, лежа на животе (это сложно!)

24.01.2020 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях проходит очередной странный челендж: люди пытаются встать с пола, лежа на животе. Помогать себе руками при этом полностью запрещено. Может показаться, что это простая задача, но получается это далеко не у всех. А вы бы смогли?

 
 
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