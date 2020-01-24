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Собянин подарил чиновникам дорогие квартиры первом доходном доме в центре Москвы

24.01.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полтора десятка чиновников мэрии Москвы и высокопоставленных силовиков c 2013 года стали собственниками квартир в первом доходном доме города в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы — который строился, чтобы сдавать квартиры в аренду для пополнения московского бюджета. Об этом рассказало издание Baza, сообщает Meduza.


Изображение: «Яндекс. Карты»

Сделки были оформлены как договоры купли-продажи. При этом Baza оценивает рыночную стоимость купленных чиновниками квартир в 50−200 миллионов рублей (от 800 тысяч до 3,2 млн долларов), отмечая, что с учетом данных в их декларациях они не могли позволить себе такие покупки по рыночной цене. Издание делает вывод, что квартиры могли быть подарены.

Среди собственников квартир Baza называет замруководителя аппарата мэра Светлану Черникову, бывшего главу департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, главу департамента торговли города Алексея Немерюка, бывшего прокурора Москвы Владимира Чурикова, замглавы МЧС Андрея Гуровича.

Хотя в доме осталось еще около 30 квартир, которые принадлежат городу, сейчас снять ни одну из них невозможно — актуальных объявлений в риелторских агентствах просто нет.

Мэрия Москвы решила построить первый с дореволюционных времен доходный дом в качестве эксперимента в 2002 году (при Лужкове). Соответствующее постановление прямо запрещает передачу квартир в доходном доме в частную собственность. Строительство дома в Большом Николоворобинском переулке обошлось бюджету в 12,3 миллиона долларов.

 
 
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Изначально дом строился, чтобы сдавать квартиры в аренду для пополнения московского бюджета.
 
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