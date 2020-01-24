|
Что люди делают после расставания с бывшими возлюбленными? Семь забавных снимков
Источник материала: СТВ
Разрыв отношений между бывшими возлюбленными не всегда заканчивается благополучно. Иногда люди могут разойтись легко и просто, но чаще остаётся маленькое желание либо отомстить, либо показать, насколько хорошо человеку без его несостоявшейся второй половинки.
На сайте Bored Panda
«Моя бывшая прислала мне открытку» – «Счастлива, что ты не здесь!»,
«Мой друг решил перекрыть татуировку его бывшей жены!»,
Фото: reddit.com/user/SomeJagaloon
«Сердце бывшего(й)»,
«Костюм на Хэллоуин моего дяди изображает его самый большой страх – бывшую жену»,
«Наткнулся на фотографию 10-летней давности, где запечатлены мой брат со своей бывшей женой и я со своей бывшей. Вместо удаления снимка я «исправил» его»,
«Словно гром среди ясного неба. Его бывшая жена прислала ему это» – «Поздравляю с 1 годом развода!»
«Нехорошая бывшая жена» – надпись на номерном знаке автомобиля: «Был его».
Месяцем ранее мы рассказывали об отношениях пар, которые уже достаточно долго вместе, чтобы устраивать приятные и не очень, но весёлые сюрпризы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разрыв отношений между бывшими возлюбленными не всегда заканчивается благополучно. Иногда люди могут разойтись легко и просто, но чаще остаётся маленькое желание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)