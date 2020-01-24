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Лукашенко о цене на газ для Беларуси: нас кинули

24.01.2020 17:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?» – сказал Александр Лукашенко, передает interfax.by.

«Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую (газотранспортную систему Беларуси, в 2007-2011 годах – ИФ), была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене», - напомнил глава государства.

Александр Лукашенко сообщил, что поднимал этот вопрос в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. «Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню», - отметил президент Беларуси.

«Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило», - сказал Александр Лукашенко в адрес российской стороны.

Беларусь в год импортирует из России около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ для Беларуси составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

В конце декабря 2019 года главы двух государств достигли договоренности сохранить прошлогоднюю цену газа для Беларуси на два первых месяца 2020 года.

Источник: Myfin.by
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