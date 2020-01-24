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На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

24.01.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сводки ГАИ вновь пополнились десятками мелких аварий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Четыре автомобиля столкнулись на Кальварийской. Авария произошла около 9 утра.

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

На перекрестке образовалась небольшая пробка, которую устранили в течение получаса. Водители не пострадали.

А на Долгиновском тракте водитель автомобиля такси не уступил дорогу автомобилю Mazda. Транспортное средство перевозчика серьезно повреждено. Здесь также обошлось без жертв.

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

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Новости Беларуси. Сводки ГАИ вновь пополнились десятками мелких аварий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Четыре автомобиля столкнулись на...
 
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