Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Источник материала: СТВ

Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе «Специальный репортаж» . Корреспондент побывал в дымокамере.

«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар

Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ №40 г. Минска:

Можно отрабатывать различные ситуации, когда проводится разведка на пожаре. Мы по максимуму задымили для вас специально, чтобы максимально были приближены условия к реальным. Все спасатели становятся на колени.





Яна Шипко, СТВ:

А дышать нужно стараться равномерно, чтобы хватило кислорода. Когда нервничаешь, это самое тяжёлое.









Лабиринт мы проходим всего за 5 минут, которые там тянутся бесконечно. То, что мы видим, благодаря свету на камерах, в действительности – плотная дымовая завеса. Бредём практически наощупь, натыкаясь на коварные повороты и препятствия.





Яна Шипко:

Не видно ничего, понимаешь, конечно, что это смоделированные условия, тем не менее, очень волнительно. И, кажется, что сориентироваться нереально.





Для этого мы проводим регулярные тренировки. Чтобы наши ребята именно в такой ситуации, немножко даже стрессовой для них уже, отрабатывали максимально. Чтобы не было какой-то боязни у людей.