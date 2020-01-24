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Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС
Источник материала: СТВ
Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе
Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ №40 г. Минска:
Яна Шипко, СТВ:
Яна Шипко:
Никита Кисель:
Для этого мы проводим регулярные тренировки. Чтобы наши ребята именно в такой ситуации, немножко даже стрессовой для них уже, отрабатывали максимально. Чтобы не было какой-то боязни у людей.
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Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе «Специальный репортаж». Корреспондент побывал в дымокамере. «Ощущение паники от гражданских,...
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