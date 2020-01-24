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Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

24.01.2020 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе «Специальный репортаж». Корреспондент побывал в дымокамере.

«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар

Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ №40 г. Минска:
Можно отрабатывать различные ситуации, когда проводится разведка на пожаре. Мы по максимуму задымили для вас специально, чтобы максимально были приближены условия к реальным. Все спасатели становятся на колени.

Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Яна Шипко, СТВ:
А дышать нужно стараться равномерно, чтобы хватило кислорода. Когда нервничаешь, это самое тяжёлое.

Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Лабиринт мы проходим всего за 5 минут, которые там тянутся бесконечно. То, что мы видим, благодаря свету на камерах, в действительности – плотная дымовая завеса. Бредём практически наощупь, натыкаясь на коварные повороты и препятствия.

Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Яна Шипко:
Не видно ничего, понимаешь, конечно, что это смоделированные условия, тем не менее, очень волнительно. И, кажется, что сориентироваться нереально.  

Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Никита Кисель:
Для этого мы проводим регулярные тренировки. Чтобы наши ребята именно в такой ситуации, немножко даже стрессовой для них уже, отрабатывали максимально. Чтобы не было какой-то боязни у людей.    
Люди в материале: Никита Кисель
 
Теги: Минск
 
 
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Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе «Специальный репортаж». Корреспондент побывал в дымокамере. «Ощущение паники от гражданских,...
 
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