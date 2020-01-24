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Обнаружить рак и нежелательные компоненты в продуктах: разработки белорусских учёных
Источник материала: СТВ
О белорусской науке говорили в программе
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
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О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира». «Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана...
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