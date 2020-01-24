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Обнаружить рак и нежелательные компоненты в продуктах: разработки белорусских учёных

24.01.2020 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира».

«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
Мы ежегодно, и в этом году подвели итоги – Топ-10 результатов, куда вошли целый ряд результатов. И в физике материаловедения. Сегодня, например, один из пунктов этих 10 – это получение эпитаксиальных слоёв на  базе нитрида алюминия, который может наноситься на сапфир, на кремний для будущего развития микроэлектроники, для СВЧ-электроники, для мощной энергоёмкой электроники. Это решение. Найдены биомаркеры онкологических заболеваний, для определения, биосенсоры на базе оксида цинка. В малых дозах они могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания. Это важное решение, ранняя диагностика. Это специальные маркеры для обнаружения наличия пальмового масла и его фракций в продуктах питания – эти маркеры тоже обнаружены.

Обнаружить рак и нежелательные компоненты в продуктах: разработки белорусских учёных

Люди в материале: Сергей Чижик
 
 
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О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира». «Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана...
 
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