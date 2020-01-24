Дакар-2020. Попавший в аварию мотогонщик Эдвин Стравер умер от полученных травм

Стравер попал в аварию в конце "Дакара". У него на 10 минут останавливалось сердце.





Врачам, прибывшим на место аварии, удалось запустить сердце и гонщик в критическом состоянии был доставлен в больницу в Эр-Рияде.





Позже Стравер был перевезен в больницу в Голландию.





Из-за последствий аварии и остановки сердца мозг гонщика был слишком сильно поврежден и после получения согласия у родственников Стравера врачи приняли решение отключить аппарат искусственного дыхания.



