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Дакар-2020. Попавший в аварию мотогонщик Эдвин Стравер умер от полученных травм

24.01.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от полученных травм в возрасте 48 лет.

Стравер попал в аварию в конце "Дакара". У него на 10 минут останавливалось сердце.

Врачам, прибывшим на место аварии, удалось запустить сердце и гонщик в критическом состоянии был доставлен в больницу в Эр-Рияде.

Позже Стравер был перевезен в больницу в Голландию. 

Из-за последствий аварии и остановки сердца мозг гонщика был слишком сильно поврежден и после получения согласия у родственников Стравера врачи приняли решение отключить аппарат искусственного дыхания.
 
 
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Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от полученных травм в возрасте 48 лет.
 
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