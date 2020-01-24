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Дакар-2020. Попавший в аварию мотогонщик Эдвин Стравер умер от полученных травм
Источник материала: Партизан
Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от полученных травм в возрасте 48 лет.
Стравер попал в аварию в конце "Дакара". У него на 10 минут останавливалось сердце.
Врачам, прибывшим на место аварии, удалось запустить сердце и гонщик в критическом состоянии был доставлен в больницу в Эр-Рияде.
Позже Стравер был перевезен в больницу в Голландию.
Из-за последствий аварии и остановки сердца мозг гонщика был слишком сильно поврежден и после получения согласия у родственников Стравера врачи приняли решение отключить аппарат искусственного дыхания.
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Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от полученных травм в возрасте 48 лет.
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