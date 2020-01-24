Тема недели: Рабочая поездка Президента в Шкловский район

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января с рабочей поездкой посетил Шкловский район. Глава государства побывал на заводе газетной бумаги, Шкловском маслодельном заводе и льнозаводе.

«Срочно всем скажите — едет Президент!» — Александр Лукашенко неожиданно изменил план поездки в Шклов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов решил изменить план своего визита в этот город.

Изначально ожидалось, что глава государства побывает только на заводе газетной бумаги. Однако, прибыв туда с утра, он заявил, что намерен посетить и Шкловский маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие.

Его слова стали неожиданностью для всех, кто участвовал в организации президентской поездки, тем более для руководства этих предприятий. «Срочно всем скажите — едет Президент!» — то тут, то там звучали предупреждения по мобильным телефонам. Чиновники в суматохе пытались раздать поручения, чтобы следующие точки маршрута хоть как-то были подготовлены к приезду первого лица.

Пока Александр Лукашенко изучал работу бумажного завода, а затем общался с его коллективом, на молочном производстве спешили навести порядок. «Даже не знаем, почему Президент решил нас посетить», — удивленно пожимали там плечами, но присутствия духа не теряли.

Глава государства прибыл на маслодельный завод уже после полудня. Здесь он посетил несколько цехов, ознакомился с технологическими процессами, а затем перешел на расположенное по соседству частное производство «Данон Шклов».

Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить деятельность двух этих предприятий: возможно, для более успешной работы нужно объединить их производственные ресурсы. «Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было», — подчеркнул он.

Как пояснил журналистам губернатор Могилевской области Леонид Заяц, пока неизвестно, под крылом какого из предприятий произойдет объединение. «Мы посчитаем возможности частника, изучим, что он готов вложить. Наша цель — создать современнейшее производство, которое могло бы конкурировать с готовой продукцией на других рынках», — отметил он.

На льнозаводе Президент в общей сложности провел около десяти минут, но этого времени хватило, чтобы напомнить руководству предприятия о прежних поручениях и озвучить новые. Особое внимание Александр Лукашенко попросил обратить на сырье. По его мнению, если завод не справляется с длинным льноволокном, его стоит отдать другим предприятиям страны, например Оршанскому льнокомбинату: там есть все ресурсы для производства качественного продукта.

Кроме того, на шкловском льнозаводе вышла из строя часть линий. Их необходимо оперативно восстановить, потребовал глава государства.

Александр Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает незыблемость суверенитета и независимости Беларуси. Соответствующие заявление глава государства сделал, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — подчеркнул Александр Лукашенко.





«В переговорах с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — отметил белорусский лидер.

«Что касается меня лично, я уже наработался. Мне уже больше власти или меньше не надо. И во имя того, чтобы продлить свое существование, получить ключи от какого-то «склада» в России, для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — заметил глава государства.

«А что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы — вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь. Это будет ваш выбор. Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране», — резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко требует надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении. Соответствующие заявления глава государства сделал, посещая РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

В частности, обсуждалась реализация инвестиционного проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Первоначально предприятие сотрудничало с известной в мире чешской компанией Papcel — поставщиком оборудования. Однако реализация проекта затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей. Начались судебные тяжбы с чешской компанией, которые не закончились до сих пор. Не помогло и наличие банковской гарантии. Компания подала на банкротство, но, по мнению руководства завода в Шклове, это в большей степени связано с попыткой уйти от ответственности и выплаты полагающихся белорусской стороне средств. Завод газетной бумаги уже доказал свою правоту в международном арбитраже в Вене, но вопрос тем не менее не урегулирован из-за различного рода действий с чешской стороны. Сумма, вокруг которой ведется спор, составляет примерно 10,3 млн евро.

Завод уже самостоятельно с привлечением других партнеров сейчас вынужден дорабатывать установку по производству бумаги-основы. Стоимость доработки оборудования составляет 6 млн евро, сроки завершения работ — конец 2020 года. Первую партию бумаги-основы планируется выпустить в 2021 году, а выйти на проектные мощности — в 2023-м (это 30 тыс.т в год). Потенциал внутреннего рынка Беларуси — примерно 13 тыс. т.





Александр Лукашенко жестко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны неукоснительно были защищены, и это касается не только конкретного случая.

Президент потребовал доложить ему обо всех возможных рычагах воздействия на чешскую сторону: «Я этого не боюсь. Мы их должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране. И предупредите Макея (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. — Прим. БЕЛТА). Я ему поручал, когда принимал верительные грамоты чешского посла. Посол меня понял. И сказал: это не стоит того, чтобы мы испортили отношения».

«Они понимают, что не правы. Поэтому доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Мы должны показать, что надо по-человечески относиться к коммерческим и прочим проектам. Это взаимоотношения государств. Мы никогда с Чехией не имели проблем. Тем более, что я просил посла заняться этим и снять проблему», — заметил глава государства.

Говоря о производстве бумаги-основы, он подчеркнул важность импортозамещения. «Все 13 тыс. т он (завод газетной бумаги в Шклове. — Прим. БЕЛТА) должен поставить любыми способами в Беларусь. Никто не должен ни грамма завезти сюда со стороны, когда он сможет произвести эти объемы», — поручил Александр Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул, что нужно последовательно отстаивать свои интересы: «Смотрите за своей страной. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило. А то мы производим продукты питания, девать некуда, а по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания, лес девать некуда, деревообработка своя… Слишком «порядочные» стали. За счет государства и народа».

Александр Лукашенко обратил внимание, что Китай и США по обозначенным причинам даже начали торговую войну. «Не могут договориться. Только первый этап прошли. Поэтому импортозамещение — вопрос номер один, особенно то, что мы производим. Зачем мы завозим, платим деньги и даем работу другим людям, если нам надо здесь найти эти деньги?» — задал риторический вопрос глава государства.

Президенту доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области и Шкловского района, работе концерна «Беллесбумпром», росте вклада лесного комплекса в экономику страны. Глава государства предупредил, чтобы все обещанное и озвученные планы неукоснительно исполнялись. «Вы видите, какая ситуация. Я никому не прощу, если не будут выполнены данные мне обещания», — сказал он.

Александр Лукашенко ознакомился с производством и в заключение посещения завода пообщался с представителями трудового коллектива. Он рассказал, что когда-то было принято решение о развитии Беларуси, и акцент был сделан на те направления, где есть сырье и возможности. В их числе деревообработка. «Все, что вы производите здесь, купят, но надо шевелиться. Мы застыли, и в этом вся проблема. Многие меня знают с юности и молодости. Людей заставить шевелиться я умею. Поэтому разворачивайтесь, директор у вас неплохой. Я верю, что вы обещанное сделаете. Все, что нужно от государства, уже получаете», — резюмировал белорусский лидер.

От трудового коллектива главе государства подарили панно из дерева «Трофимова криница», которая находится на малой родине Президента в окрестностях агрогородка Александрия.

Александр Лукашенко об отношениях с Россией: мы не играем в игры, хотим равных условий

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о заинтересованности в добрых и братских отношениях с Россией, несмотря на имеющиеся противоречия.





«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — сказал Президент.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить.

«Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — Прим. БЕЛТА) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», — заявил глава государства.

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — резюмировал Александр Лукашенко.

По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой — Александр Лукашенко о разногласиях с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов — газа и нефти.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал Президент.

Один из работников предприятия задал вопрос об обеспечении энергетической безопасности страны.

«Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: «со старым правительством России, которое Президент Путин отправил в отставку».

Александр Лукашенко напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате чего Беларусь теряет на вывозных таможенных пошлинах. «Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты — свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — сказал он.

«Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь, — заявил глава государства. — Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место».

Александр Лукашенко высказал свою позицию и по поводу цены на поставляемый в Беларусь газ. Страна не просит низкой цены, а настаивает на одинаковой цене с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях. «Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую, была четкая договоренность — нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически — $5 млрд), выравнять с Россией по цене. Прошло время — забыли. Недавно я разговаривал с Президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило», — рассказал Президент.

Что касается нефти, то, по словам Александра Лукашенко, Владимир Путин сам поднял этот вопрос на переговорах в Питере: «говорит: как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены». Президент пояснил, что к практически мировой цене на нефть у Беларуси требовали еще заплатить премию российским компаниям. «И на тонне это 15-16$. А умножьте на 24 млн т. Это приличные деньги», — констатировал глава государства.

«Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании. — Прим. БЕЛТА) там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сказал Президент.

«Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?» — возмутился глава государства.

«Чего драться (за цену на нефть. — Прим. БЕЛТА)? Это их товар, они приняли такое решение. В том числе и по политическим мотивам, в том числе из-за недоговороспособности Батьки Лукашенко. Так они пишут и «плявузгают» сейчас во всех средствах массовой информации. Я абсолютно договороспособен. Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение», — заявил белорусский лидер.

«Они просто просчитались. Они думали, что (утрируя скажу) дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым… Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило», — отметил Александр Лукашенко.

«Это не блеф» — Александр Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти

«Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», — отметил белорусский лидер, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки — через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут — из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. «Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — сказал Президент.

Третье направление, продолжил Александр Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть», — заявил глава государства.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что если сейчас не решить этот вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать. «Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — уверен глава государства.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. «Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — добавил Президент.

«Никакого блефа, никакого давления. Все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили — мы будем платить. Но и мы, ведя переговоры по всем направлениям (мое указание правительству) будем говорить: все, что стоит, за это надо платить, — заявил глава государства. — Весь мир живет по мировой цене. Не такая высокая цена сегодня нефти, поэтому надо к этому привыкать. От этого никуда не уйдем. То, что мы станем более независимы, когда запустим нашу атомную станцию, и на четверть меньше будем покупать природного газа, это тоже фактор нашей безопасности».

Александр Лукашенко отметил, что самые тяжелые времена страна уже пережила в прежние годы. «Не хочу сказать, что все будет легко. Не погибнем. Не такие были времена. Выживем и теперь. Мы нация гордая, независимая, мы каждого третьего положили на алтарь, защищая когда-то наше общее Отечество, мы когда-то бурили скважины, добывали нефть и газ в Российской Федерации. Со всей страны вахтовым методом летали туда люди. Но сегодня они уже не наши. А там целые города строили белорусы, и я в этих городах бывал».

Александр Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе завода газетной бумаги, глава государства ознакомился с выпускаемой здесь продукцией. Особо его заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. «В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, в отдельных сферах необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Кроме, конечно, тех, где без нее не обойтись. «Допустим, есть пластиковые ящики для яблок — они прочные, долговечные. Им быть (пока, по крайней мере)? Быть. И потом — их же легко переработать, если нужно», — привел пример Президент. Все остальное он потребовал заменить экологичными материалами.

Он также обратил внимание на необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов: «В области не должно быть мусорных полигонов и гор — это же огромные деньги. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика».

Обеспечите жизнь детям и внукам — Александр Лукашенко призвал граждан развивать частные подворья на селе

«Я специально сегодня решил проехать от своего дома сюда. Что меня больше всего удивляет и убивает? Вот едешь по деревеньке: там когда-то были дома, а сегодня (да, это не брошенные участки) там засевает бывший колхоз, ныне акционерное общество. А почему люди не хотят взять этот кусок земли? Почему не взять, построить маленький домик? Пускай сейчас простенький, но вы застолбите за собой полгектара земли и обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Скоро эта земля будет стоить дороже золота. Почему люди такие неразворотливые?» — с удивлением спросил Александр Лукашенко.

По его мнению, людям надо предложить широкую линейку недорогих домов, которые как раз и производит филиал завода газетной бумаги «Домостроение». «Месяц — и дом стоит на фундаменте. Это надо делать», — убежден Президент.

Пользуясь случаем, на предприятии затронули волнующую их проблему: они продают свои каркасно-щитовые дома в Евросоюз, а в Беларуси двухэтажные строения возводить не могут — не позволяет законодательство. «Вопрос в старых нормах пожарной и электробезопасности», — пояснил замдиректора завода по капитальному строительству Алексей Молчанов. «Я так и думал, что вопрос из области дури», — ответил глава государства и поручил решить эту проблему в течение первого квартала.

«Я знаю его дома, был в них, чтобы посмотреть, что это. Отличные дома! Что за проблема? — возмутился Президент. — Побольше бы вы делали таких домов, и люди наши бы строили. Цены у вас, как мне говорят не совсем богатые люди, нормальные. Но не старайтесь их высоко поднимать».

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