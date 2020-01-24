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Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка.
«Микробит» – это факультатив для учеников 5-6 классов. На занятиях ребята изучают программирование, что поможет им создавать собственные электронные устройства. К проекту уже подключились 27 школ.
Новая реальность – в каждой школе. Эта маленькая плата – микроконтроллер. Для тех, кто не силен в информатике – деталь, которая отвечает за функционирование техники – любой: от новогодних гирлянд до систем управления АЭС.
Юрий Балалов, директор инженерной компании:
Освоив принципы работы микроконтроллеров, можно понять механизмы, позволяющие создавать «умные» гаджеты. Этого и хотят добиться организаторы проекта «Микробит» – чтобы школьники уже с 5 класса (кто хочет, конечно) этими навыками владели.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сегодня учителя приехали в Минск. С ними провели обучающий семинар. А вот такие учебные наборы станут необходимым пособием в учебе. Их предоставили несколько компаний-резидентов ПВТ. Именно они финансово поддержали проект.
Наталья Снытко, учитель информатики ГУО «Средняя школа № 12 г. Орши»:
Занятия в рамках образовательного проекта «Микробит» будут носить факультативный характер. Ведь, естественно, не все дети склонны или хотят стать программистами. Между тем, в схожий проект от ПВТ «Программирование в среде Scratch», который внедрен в школах Беларуси, уже вовлечены 40 тысяч школьников.
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Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запуск и презентация...
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