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Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

24.01.2020 18:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка.

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

«Микробит» – это факультатив для учеников 5-6 классов. На занятиях ребята изучают программирование, что поможет им создавать собственные электронные устройства. К проекту уже подключились 27 школ.

С участниками проекта встретился Дмитрий Боярович.

Новая реальность – в каждой школе. Эта маленькая плата – микроконтроллер. Для тех, кто не силен в информатике – деталь, которая отвечает за функционирование техники – любой: от новогодних гирлянд до систем управления АЭС.

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Юрий Балалов, директор инженерной компании:
На базе микробит и деталей, совмещенных с «Лего», можно сделать такую штуку. Это автомобиль, который ездит вперед-назад, влево-вправо. Его можно запрограммировать, чтобы он ездил автономно, оснастить датчиками зрения, он будет распознавать, то есть машинное зрение будет.

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Освоив принципы работы микроконтроллеров, можно понять механизмы, позволяющие создавать «умные» гаджеты. Этого и хотят добиться организаторы проекта «Микробит» – чтобы школьники уже с 5 класса (кто хочет, конечно) этими навыками владели.

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Заявки на участие в новом образовательном проекте подавали педагоги и учреждения образования со всей страны. Но отбор прошел только каждый третий претендент. Это самые опытные преподаватели и самые оснащенные школы.

Сегодня учителя приехали в Минск. С ними провели обучающий семинар. А вот такие учебные наборы станут необходимым пособием в учебе. Их предоставили несколько компаний-резидентов ПВТ. Именно они финансово поддержали проект.

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Наталья Снытко, учитель информатики ГУО «Средняя школа № 12 г. Орши»:
Благодаря датчикам, которые подключаются к микробитам, мы можем создавать робототехнические устройства, которые не просто участвуют в соревнованиях движущихся роботов. Мы можем создавать такие устройства, которые будут развивать метапредметные компетенции учащихся. Здесь можно создавать модели из физики, химии, биологии.

Занятия в рамках образовательного проекта «Микробит» будут носить факультативный характер. Ведь, естественно, не все дети склонны или хотят стать программистами. Между тем, в схожий проект от ПВТ «Программирование в среде Scratch», который внедрен в школах Беларуси, уже вовлечены 40 тысяч школьников.

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Юрий Балалов, Наталья Снытко, Всеволод Янчевский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запуск и презентация...
 
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