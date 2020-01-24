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Александр Лукашенко о выборах: «Если вы меня не изберёте, я на вас не обижусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране. Вот вы и определяйтесь. Искренне вам говорю: не смотрите, что ваш – не ваш, смотрите, кто сможет сохранить для вас этот клочок земли. Найдете такого человека – своего директора, министра и прочее – я буду только рад и буду поддерживать.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с...
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