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Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Мариуполем». Первый гол в новом сезоне забил Милевский

24.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На сборах в Турции действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» провело первый контрольный спарринг против украинского «Мариуполя». Подопечные Сергея Ковальчука сыграли вничью с соперником — 2:2.

Фото: ФК "Динамо" (Брест)

Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Брестчане начали игру по схеме 4−2−3−1. Кирилл Печенин и Роман Юзепчук были по краям защиты, Евгений Хачериди и Александр Павловец — в центре.

Опорниками выступили Артем Быков и Сергей Кисляк, ближе к атаке расположились Михаил Гордейчук, Артем Милевский и Элис Бакай.

Денис Лаптев — чистый нападающий. Ворота защищал Сергей Игнатович.

Во время второй 45-минутки на поле были Максим Витус и Олег Веретило на флангах обороны, в центре с Хачериди играл Кики. В опорной зоне вышли Александр Нойок и Владислав Васильев.

Евгений Шевченко, Сергей Кривец и Павел Савицкий действовали ближе к атаке. В нападении играл Всеволод Садовский.

«Мариуполь» открыл счет, но «Динамо» сумело отыграться в первом тайме. В начале второго белорусы вышли вперед, но украинцы быстро сравняли счет. У брестчан отличились Артем Милевский и Сергей Кривец.

За игрой с трибун наблюдали тренеры национальной сборной Беларуси во главе с Михаилом Мархелем.

Сбор у «Динамо» продлится до 3 февраля. Команде предстоит сыграть еще с киевским «Динамо», «Слованом» из Братиславы и, возможно, самарскими «Крыльями Советов».

Главный тренер взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который подписал годичный контракт с командой:

вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович;

защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики;

полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук;

нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

Трансферы и подписания в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Покинули клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ, и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  На сборах в Турции действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» провело первый контрольный спарринг против украинского «Мариуполя». Подопечные...
 
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