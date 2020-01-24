Нацбанк Беларуси обеспокоен директивным кредитованием и правительством

Как сообщалось, вчера Нацбанк РБ провел расширенное заседание правления, в ходе которого подвел итоги 2019 года.





«Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты, которые вызывают обеспокоенность у Национального банка», - говорится в докладе зампреда НБ РБ С.Калечица.





«Первое – это необходимость отклонения от первоначально утвержденных объемов директивного кредитования. В 2019 г. первоначальный лимит в 800 млн. рублей менялся дважды и в итоге был увеличен на 23% до 984 млн. руб. Такая практика не согласуется с Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2018–2020 годы, где предусмотрено расширение эффективного рыночного кредита на коммерческих принципах, в том числе за счет сокращения директивного кредитования», - отмечается в докладе.





«На 2020 г. лимит директивного кредитования установлен в размере 740 млн. рублей. С одной стороны, это меньше прошлогоднего уровня. Но при этом участие банков в лице ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» в директивном кредитовании расширяется до 230 млн. рублей, или до 31% в общем объеме. В то же время в соответствии со Стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года участие банков в директивном кредитовании должно быть сокращено. Более того, Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы предусматривается, что единственным каналом льготного кредитования всех государственных программ (за исключением строительства жилья и текущей деятельности агропромышленного комплекса) должно стать ОАО «Банк развития Республики Беларусь», - критикует регулятор решения премьера Сергея Румаса.









Помимо директивного кредитования, серьезную озабоченность у Национального банка вызывает сохраняющийся «значительный уровень закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов».





afn.by «Это существенно ограничивает возможности более высоких темпов рыночного кредитования. Если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы», цитирует





«Сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов. Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен. Постоянно проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат. Глобально решить проблему нормального функционирования могут лишь сами предприятия путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений», - констатирует регулятор.



