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Какие наши годы? Среднюю продолжительность жизни белорусов хотят увеличить до 80 лет

24.01.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это предусматривает проект Национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030", сообщила пресс-служба правительства.

Данный документ был рассмотрен в четверг на заседании Национального комитета по народонаселению при Совмине, пишет interfax.by

"Цель стратегии - максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. В документе шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель - увеличить продолжительность жизни. Если последние данные по продолжительности жизни - 74 с половиной года, то задача к 2030 году выйти на 80", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Ирины Костевич.

Она констатировала, что демографическая ситуация в Беларуси характеризуется старением населения. "Численность граждан в возрасте старше 65 лет - более 15%. Эксперты ООН говорят о том, что если более 7% людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%", - привела данные Ирина Костевич.

Вместе с тем, отметила она, такие тенденции наблюдаются не только в Беларуси, поэтому международные организации активно занимаются разработками стратегий активного долголетия. Беларусь при разработке национальной стратегии сотрудничала с международными организациями, в частности с ЕЭК ООН.


По информации пресс-службы, для увеличения продолжительности жизни в стратегии предлагается внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открывать школы активного долголетия, здорового образа жизни.
 
 
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Это предусматривает проект Национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030", сообщила пресс-служба правительства.
 
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