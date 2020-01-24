Низкий поклон тебе, малая родина. Ярко и масштабно Вороновщина отметила свое 80-летие

Источник материала: Вороновская газета





В повседневных делах и заботах не всегда успеваешь уследить за бегом времени. Вороновскому району — уже 80. Солидная дата! Это праздник тех, кто создавал район, кто принял эстафету и взял ответственность за его дальнейшую судьбу.

На юбилейное торжество в зале районного центра культуры и народного творчества собрались руководство района, почетные гости, представители трудовых коллективов, общественных организаций, чтобы перевернуть 80-ю страницу нашей истории и поблагодарить трудолюбивых земляков.

Музыка, живое общение, радостные лица, теплые объятья… Особая атмосфера праздника ощущалась еще в фойе. Здесь силами трудовых коллективов, организаторов мероприятия создана выставка, отражающая достижения наших земляков в различных отраслях деятельности.



























































В Год малой родины на торжество приехали почетные граждане Вороновского района — управляющий делами Президента Республики Беларусь Виктор Шейман и академик Академии наук Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Сергей Абламейко. В книге почетных гостей свои пожелания юбиляру и его жителям оставили Василий Степуро и Иван Дорошкевич, ранее возглавлявшие наш район, а также председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. К поздравлениям присоединились депутат Совета Республики Национального собрания Игорь Гедич, депутат Палаты представителей Национального собрания по Щучинскому избирательному округу Павел Михалюк, директор КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» Иван Крохмальчик.

Радость события с вороновчанами по традиции разделили соседи: представители самоуправления Шальчининского и Алитусского районов Литовской Республики, Белорусского культурного центра Шальчининского района.































— Вороновский район для нас — общий дом, — подчеркнул председатель райисполкома Николай Розум во время открытия мероприятия. — Он объединил людей самых разных судеб и поколений, характеров и убеждений, национальностей и конфессий.







В день празднования мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района, преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных испытаниях Великой Отечественной войны, подняли его из послевоенных руин, сделали прекрасным развитым краем. Как и прежде, незыблемыми для нас остаются идеалы и стремления — жить в мире, возделывать землю, строить предприятия и дома, чтить предков, растить детей, верить в светлое будущее.

Трудом и силами нескольких поколений Вороновщине удалось занять свое достойное место в принеманском регионе и рес­публике. Сегодня перед нами стоят задачи — не сбавлять темпов, находить актуальные и перспективные направления для экономического и социального развития, при этом сохраняя традиции, культуру и историю района, его самобытность.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, счастья в семьях! Счастливого будущего — нашему району!































С теплых воспоминаний начал поздравление Виктор Шейман, отметив, что успех Вороновщины складывается из достижений всех ее жителей. И о них важно рассказывать, ставить в пример коллегам и подрастающему поколению.







Приказом управления делами Президента Республики Беларусь за исполнение на высоком профессиональном уровне должностных обязанностей и активное участие в решении задач социально-экономического развития Вороновского района и Гродненской области награждены директор КСУП «Больтишки» Анджей Вилькевич, бригадир участка «Жирмуны» КСУП э/б «Октябрь» Люциана Густь, начальник Вороновского РЭС Андрей Конон, директор ОАО «Вороновская сельхозтехника» Александр Магазинщиков, педагог Вороновской СШ Татьяна Пушненкова, заведующая Радунской горбольницей Галина Франюк.































Виктор Владимирович вручил главе района сертификат на получение 100 комплектов лыж.







Приветственный адрес от председателя Гродненского облисполкома зачитал Мечислав Гой, дополнив выступление личными пожеланиями процветания родному краю.







За многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие Вороновского района и в связи с юбилейной датой Почетной грамотой областного Совета депутатов награжден председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, Почетной грамотой Гродненского областного исполнительного комитета — директор КСУП «Гирки» Тадеуш Мушинский, ветеран труда Антон Головня. Грамоты Гродненского областного Совета депутатов удостоен ветеран труда Александр Кашлей. Благодарность председателя Гродненского исполнительного комитета объявлена директору Радунской СШ Светлане Почобут, машинисту бульдозера Вороновского ПМС Виктору Ульбину, ветерану труда Петру Цехановичу. Благодарственное письмо председателя Гродненского областного Совета депутатов вручили ветерану труда Вячеславу Мацкевичу.

На развитие социальной сферы района Мечислав Брониславович преподнес сертификат на 10 тысяч рублей.































Грамотой Вороновского районного исполнительного комитета награждены начальник торговой службы Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Людмила Баранович, преподаватель Вороновского ГПТК Константин Конан, директор ЧПТУП «Веранова» Виолетта Лукашун, ветераны труда Вера Матусевич, Мария Мариновская, Алина Янкелайть, водитель автомобиля КСУП «Больтишки» Иван Миндюль, режиссер Погородненского ЦКиНТ Светлана Солманович, заведующая терапевтическим отделением Радунской горбольницы Ирина Удот.



























































День рождения — повод для глубоких размышлений, анализа прожитого, мечтаний и, конечно, веселья. Замечательные номера подготовили работники культуры района. Восторженные аплодисменты дарили присутствующие и заслуженному коллективу Республики Беларусь, государственному академическому ансамблю танца Беларуси, а также народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко.



































































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.