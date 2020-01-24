«Дом печати» выставили на повторные торги со скидкой в 50%

Здание будет продаваться по рыночной стоимости с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества, с понижением начальной цены продажи на 50%.





Торги начнутся с чуть более чем 3 млрд 527,96 тыс. рублей. В прошлый раз стартовая цена превышала 6,9 млрд.





Общая площадь 4-этажного здания, имеющего статус историко-культурной ценности — 3 558,6 кв. м площадь земельного участка — 0,1711 га. Функциональное назначение объекта определено как административно-деловое. Объект длительное время не использовался. Ожидается, что значительное понижение начальной цены заинтересует представителей бизнеса, которые внесут свою лепту в восстановление исторического наследия столицы.





Здание было построено в 1929—1935 годах для размещения типографии, Белгосиздата, Белполиграфтреста. В 1959 году построен новый редакционный корпус. В 1963-м со стороны улицы Сурганова сооружен цех глубокой печати, в 1975-м — корпус офсетной печати, а также культурно-бытовой корпус с клубом и столовой. В конце XX века в здании размещались издательство ЦК КПБ, редакции множества газет и журналов.





Заявления на участие в аукционе принимаются до 24 февраля 2020 г.