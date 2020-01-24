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Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование

24.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование

Министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин сегодня посетил Западное оперативное командование, которое возглавлял с 2015 года. Здесь прошла торжественная церемония прощания со Знаменем командования.
 
Обращаясь к командному составу и офицерам, глава военного ведомства подчеркнул: «Западное оперативное командование сегодня крепкий, подготовленный коллектив, который на деле, а не на словах показывает высокие результаты.
 
Один в поле не воин, только со сплоченной командой можно выполнить сложную задачу. Работы предстоит много и я рассчитываю на ваш вклад. Главнокомандующий поставил перед нами четкие задачи. Мы их, без сомнения, выполним».
 
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование
 
www.mil.by
Фото: Вадим ГОЛОТИК
 
 
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Министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин сегодня посетил Западное оперативное командование, которое возглавлял с 2015 года. Здесь прошла...
 
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