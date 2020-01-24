Министр обороны Беларуси посетил Западное оперативное командование

Источник материала: Вороновская газета





Министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин сегодня посетил Западное оперативное командование, которое возглавлял с 2015 года. Здесь прошла торжественная церемония прощания со Знаменем командования.

Обращаясь к командному составу и офицерам, глава военного ведомства подчеркнул: «Западное оперативное командование сегодня крепкий, подготовленный коллектив, который на деле, а не на словах показывает высокие результаты.

Один в поле не воин, только со сплоченной командой можно выполнить сложную задачу. Работы предстоит много и я рассчитываю на ваш вклад. Главнокомандующий поставил перед нами четкие задачи. Мы их, без сомнения, выполним».

















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Фото: Вадим ГОЛОТИК