Житель Вороновского района предстанет перед судом за невыполнение требований лидских пограничников и сотрудников ГАИ

Источник материала: Lida.Info





18 января в пограничной зоне в районе населенного пункта Гайтюнишки пограничный наряд предпринял попытку остановить проезжающий мимо автомобиль для проверки документов.

Водитель микроавтобуса, 45-летний гражданин Беларуси, включенные проблесковые маячки проигнорировал, развернулся и попытался скрыться. В ходе преследования военнослужащие погранзаставы «Бенякони» связались с ближайшим нарядом ГАИ. В результате слаженного взаимодействия автомобиль был задержан, однако водитель отказался выходить из машины и подчиняться требованиям как пограничников, так и сотрудников Госавтоинспекции.

Поведение мужчины даже вызвало подозрение о наличии у него состояния алкогольного опьянения. После неоднократных разъяснений гражданину недопустимости его поведения, инспектора ГАИ вынуждены были применить физическую силу и надеть на мужчину наручники.

Медицинское освидетельствование не выявило алкогольного опьянения, однако за неповиновение требованиям правоохранителей задержанному все равно придется ответить. Составлен административный протокол, материалы направлены в суд. Нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин, сообщили Lida.info в пресс-службе Лидского пограничного отряда.