Если случился пожар!? Рекомендации МЧС

Источник материала: Навiны Камянеччыны

К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух уже клюнул». Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Простые жители тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне.

Именно поэтому, спасатели рекомендуют знать элементарные правила действий при пожаре:

– небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к электросети, а также горящее масло на сковородке;

– вызывайте спасателей по телефону 101 или 112, если Вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям;

– немедленно покиньте квартиру (дом), по возможности плотно закройте дверь в горящее помещение – это не даст огню распространиться;

– эвакуируйте жильцов, соседей, а также помогите престарелым и несовершеннолетним;

– по возможности обесточьте дом, отключите газ, если Вы живете в частном секторе;

– встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит и где горит.

Если покинуть жилье не удалось – выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих. Если выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери – это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по Вашей квартире.

Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство борьбы с дымом, особенно когда есть время ее найти и намочить. Если прикрыть ей лицо (рот и нос), можно достаточно свободно дышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это может пригодиться, если Ваша квартира все же будет задымлена. С помощью простой мокрой тряпки Вы вполне сможете продержаться до прихода пожарных. В крайнем случае, лягте на пол: там, как правило, есть так называемая нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается в основном вверх.

Во время пожара нельзя:

– паниковать;

– пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);

– открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);

– возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жилье, жизнь – дороже);

– бегать, если загорелась одежда (необходимо накинуть на горящего человека одеяло).