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Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти

24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил фабрику газетной бумаги. Про замену пластиковой упаковки на бумажную глава государства говорил давно, эту тему он обсудил с работниками предприятия. Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич. 

Завод газетной бумаги мог бы быть прибыльнее, но инвестиционный проект никак не запустят – подводят чешские партнеры. Александр Лукашенко требует защищать интересы Беларуси в работе с инвесторами. «Хватит смотреть по сторонам и быть белыми и пушистыми. У нас есть своя страна, народ и интересы. И мы должны их защитить. Чего бы нам это не стоило», – заявил Лукашенко. На заводе президент осмотрел линии по производству бумаги. Он сам не раз говорил, что пластиковую упаковку пора заменить бумажной. Здесь ее как раз и выпускают. Работу Александр Лукашенко обсудил с коллективом.

Сотрудники тоже интересовались поставками нефти из России и альтернативными путями: через Балтийские порты, Украину с Черного моря.«Мы начали тестировать эти маршруты. Мы хотим посмотреть, что из этого получится, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой нефти в России. Это не блеф, как они говорят, что Лукашенко поднимает ставки перед переговорами. Нетикаких ставок. Мы просто смотрим, что будем иметь и что будем терять. Но если мы сейчас не решим, то будем бешеными темпами это реализовывать», – подчеркнул глава Беларуси. 

Беларусь дружит со многими странами, подчеркнул президент. Но в любых отношениях важно сохранять свой суверенитет и сотрудничать на равных условиях.

«Мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», – отметил президент Беларуси. 

Сотрудники бумажного завода спрашивали президента о многом. Например, читает ли он по утрам газеты. Александр Лукашенко сказал, что читает. Также отметил, что интернетом почти не пользуется, и даже не носит с собой мобильный телефон. Заводчанам он пожелал развивать собственные подворья, строить в своих деревнях дома. Ведь белорусские срубы продают на экспорт даже в Японию.

Завод газетной бумаги работает с 2005 года. Экспортирует продукцию на Украину, а также в Иран, Турцию и в Узбекистан.



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Завод газетной бумаги мог бы быть прибыльнее, но инвестиционный проект никак не запустят – подводят чешские партнеры. Александр Лукашенко требует защищать...
 
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