ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Майк Помпео в Минске будет меньше суток. Встретится с Лукашенко и Макеем

24.01.2020 21:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео встретится с руководителем Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.


Майк Помпео / Reuters

В Беларусь Помпео прилетит 1 февраля. Во время своей встречи с руководством нашего государства госсекретарь намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить желание нормализовать наши двусторонние отношения".

Перед визитом в Беларусь Помпео посетит Украину, а из Минска отправится в Казахстан. В Беларуси он пробудет менее суток.

Визит госсекретаря в ряд стран (в том числе в Беларусь) был запланирован на начало января. Но Помпео отложил его в связи с нападением на американское посольство в Ираке, пишет euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео встретится с руководителем Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика