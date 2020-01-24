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Осуждены за мошеничество на сроки до 5 лет: покупали машины, инсценировали ДТП и получали страховки

24.01.2020 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске суд вынес приговор по делу об инсценировках ДТП ради страховки

Суд Центрального района Минска вынес приговор фигурантам уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве в сфере автострахования Им назначены сроки от 5 лет до 2,5 года лишения свободы. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Девять человек признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, десятый - в пособничестве. Они, как установили ранее правоохранители, с июня 2014 года по 10 января 2018-го обманули представителей нескольких страховых компаний Минска, Минской, Могилевской и Брестской областей и завладели суммой в более чем Br240 тыс.


Андрей Журов. Фото: архив auto.onliner.by


Фигуранты покупали машины, оформляли их на одного из участников группы, заключали договоры обязательного, добровольного страхования. Затем подбирали места, где инсценировали ДТП, а в некоторых случаях - самопроизвольное возгорание автомобилей. После этого мошенники обращались в страховые компании с заявлениями и получали выплаты. В отдельных случаях для того, чтобы суммы были больше, исправные части машин заменялись на поврежденные. Всего установлено 12 эпизодов противоправной деятельности. Пресечь ее удалось после очередной подобной "аварии", когда у страховщиков возникли подозрения и они обратились в милицию.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске суд вынес приговор по делу об инсценировках ДТП ради страховки
 
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