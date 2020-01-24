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Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

24.01.2020 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Завод газетной бумаги» в Шклове. Президент спрашивает, какие трудности, в чем причина, что сделано для решения. Чтобы защитить свои интересы в судах, завод вместе с правительством разработал пошаговую программу. По ней и действуют. Чехи должны 10 млн евро. Для того, чтобы наладить оборудование, не хватает 6 млн евро. Но, конечно, для успешного запуска нужна еще оборотка.

Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Юрий Лука, директор «Завода газетной бумаги»:
Эта компания пытается уйти от ответственности. Они должны выплатить нам штрафы и пени, положенные по контракту. К сожалению, мы эти деньги не смогли вернуть, поскольку генеральный подрядчик предпринял определенные меры. Он подал на нас иск, что мы неправильно себя ведем и неправильно провели гарантийные испытания. Рассмотрение этого иска состоялось в международном арбитраже. В иске было полностью отказано и признана правота «Завода газетной бумаги».

Кроме того, была еще определена арбитражом выплата в адрес «Завода газетной бумаги» полностью всех судебных издержек, которые мы понесли. Обращение новое в «Коммерцбанк» с требованием выплатить незамедлительно эту сумму, к сожалению, опять ни к чему не привело.

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Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Президент категоричен: завод должен выйти на успешную работу. А интересы свои на международной арене нужно защитить. Даже если для этого придется, как говорится, показать зубы.

Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране. И предупредите Макея. Я ему поручал, когда принимал верительные грамоты чешского посла. Посол меня понял и сказал: «Это не стоит того, чтобы мы испортили отношения с Чехией». Разве 12 миллионов долларов или 10 миллионов евро – это деньги? Это не деньги. Тем более они понимают, что не правы. Поэтому доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Их пусть немного, но мы должны показать, что надо по-человечески относиться к коммерческим и прочим проектам. Это взаимоотношения государств. Мы никогда с Чехией не имели проблем. Тем более я попросил посла: займитесь этим, снимите эту проблему.

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Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Завод газетной бумаги» в Шклове....
 
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