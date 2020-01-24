|
Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Завод газетной бумаги» в Шклове. Президент спрашивает, какие трудности, в чем причина, что сделано для решения. Чтобы защитить свои интересы в судах, завод вместе с правительством разработал пошаговую программу. По ней и действуют. Чехи должны 10 млн евро. Для того, чтобы наладить оборудование, не хватает 6 млн евро. Но, конечно, для успешного запуска нужна еще оборотка.
Юрий Лука, директор «Завода газетной бумаги»:
Кроме того, была еще определена арбитражом выплата в адрес «Завода газетной бумаги» полностью всех судебных издержек, которые мы понесли. Обращение новое в «Коммерцбанк» с требованием выплатить незамедлительно эту сумму, к сожалению, опять ни к чему не привело.
Президент категоричен: завод должен выйти на успешную работу. А интересы свои на международной арене нужно защитить. Даже если для этого придется, как говорится, показать зубы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Завод газетной бумаги» в Шклове....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)