ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»

24.01.2020 22:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов рассказал о своем отношении к мобильным телефонам, а также поделился своим мнением о том, как интернет влияет на подрастающее поколение.

Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Интернет – великое дело. Очень много мы им пользуемся. Если не я, то мои помощники. Я не то, что мало этим пользуюсь. Я вам должен сказать в очередной раз, может это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю, мои коллеги сидят, тычат в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь.    

Вот эти блага, которые мы получаем через интернет, мы не знаем их обратную сторону. Как вы понимаете, в жизни все уравновешено: где-то плохо, где-то хорошо. И обязательно это все взаимосвязано. Это философия. Вот это плохое и хорошее идут рука об руку. И мы уже видим великую зависимость наших детей от интернета. Они уже книжки читать не хотят. Они уже чего-то там куда-то: «Нет, в интернете я сижу, общаюсь». И так далее.   

Это самое простое, самое малое. А что получим? Буквально через несколько лет мы увидим и поймем. То есть человечество порой, втянувшись в какую-то гонку, само не понимает, к чему это все может привести. Но мы-то с вами знаем, что мы еще в этой жизни проживем в привычном стиле, в привычном образе. Дело не в нас. Дело в наших детях.

Поэтому я за то, чтобы печатное слово было, и я уверен, что оно никуда не уйдет. Книги как печатали, так и печатаем, газеты как печатали, так и печатаем.

Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»

Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов рассказал о своем отношении к мобильным телефонам, а также поделился своим мнением о том, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика