|
Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов рассказал о своем отношении к мобильным телефонам, а также поделился своим мнением о том, как интернет влияет на подрастающее поколение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот эти блага, которые мы получаем через интернет, мы не знаем их обратную сторону. Как вы понимаете, в жизни все уравновешено: где-то плохо, где-то хорошо. И обязательно это все взаимосвязано. Это философия. Вот это плохое и хорошее идут рука об руку. И мы уже видим великую зависимость наших детей от интернета. Они уже книжки читать не хотят. Они уже чего-то там куда-то: «Нет, в интернете я сижу, общаюсь». И так далее.
Это самое простое, самое малое. А что получим? Буквально через несколько лет мы увидим и поймем. То есть человечество порой, втянувшись в какую-то гонку, само не понимает, к чему это все может привести. Но мы-то с вами знаем, что мы еще в этой жизни проживем в привычном стиле, в привычном образе. Дело не в нас. Дело в наших детях.
Поэтому я за то, чтобы печатное слово было, и я уверен, что оно никуда не уйдет. Книги как печатали, так и печатаем, газеты как печатали, так и печатаем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов рассказал о своем отношении к мобильным телефонам, а также поделился своим мнением о том, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)