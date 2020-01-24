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«Гарачы фэст», портреты в кафе, снег хотя бы на фото. Чем занять себя в выходные в Могилеве
Источник материала: Tut.by
А вот и последние выходные января. Да-да, в следующие будет уже февраль! Итак, чем вы можете занять себя в этот уикенд?
25 января
Что:
Где: этнографический комплекс традиционных народных промыслов «Зеленая роща»,
Когда: 13.00−18.00
Сколько: бесплатно. Предварительная регистрация
«Гарачы фэст» — это игры и конкурсы, танцы, народная и современная музыка, снежные и спортивные забавы, обряды, гадания, мастер-классы, продажа сувениров, оригинальные фотозоны, а также традиционные горячие напитки и вкусное угощение.
Подробную программу феста
Что:
Где: кофейня FamCoffee, улица Ленинская, 38
Когда: 14.00 — открытие в формате творческой встречи. Будет работать до 29 февраля
Сколько: бесплатно
Фотовыставка PORTRAIT" — это исследование на тему женской красоты и ее созвучия с природой, принятия себя и своей силы, проживания разных состояний одного цикла.
26 января
Что: выставка фотографий Николая Хотяинцева
Где: областной художественный музей им. Масленикова, улица Миронова, 33
Когда: до 16 января включительно
Сколько: взрослый — 3 рубля, учащимся — 1,5 рубля
Посмотреть на снег можно хотя бы на фото Николая Хотяинцева. В экспозиции представлены работы мастера пяти последних лет его творческой деятельности: городские и сельские зимние пейзажи, макроснимки фактур снега и льда, жанровые сцены.
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