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«Гарачы фэст», портреты в кафе, снег хотя бы на фото. Чем занять себя в выходные в Могилеве

24.01.2020 22:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вот и последние выходные января. Да-да, в следующие будет уже февраль! Итак, чем вы можете занять себя в этот уикенд?

25 января


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: «Гарачы фэст»

Где: этнографический комплекс традиционных народных промыслов «Зеленая роща»,
улица Якубовского

Когда: 13.00−18.00

Сколько: бесплатно. Предварительная регистрация обязательна тут (закроется, как только соберется максимально возможно количество участников)

«Гарачы фэст» — это игры и конкурсы, танцы, народная и современная музыка, снежные и спортивные забавы, обряды, гадания, мастер-классы, продажа сувениров, оригинальные фотозоны, а также традиционные горячие напитки и вкусное угощение.

Подробную программу феста смотрите тут.


Фото: vk.com/evgenia.alefirenko

Что: выставка фотографии PORTRAIT Евгении Алефиренко

Где: кофейня FamCoffee, улица Ленинская, 38

Когда: 14.00 — открытие в формате творческой встречи. Будет работать до 29 февраля

Сколько: бесплатно

Фотовыставка PORTRAIT" — это исследование на тему женской красоты и ее созвучия с природой, принятия себя и своей силы, проживания разных состояний одного цикла.

26 января


Фото: Николай Хотяинцев, rasfokus.ru

Что: выставка фотографий Николая Хотяинцева «Дыхание зимы»

Где: областной художественный музей им. Масленикова, улица Миронова, 33

Когда: до 16 января включительно

Сколько: взрослый — 3 рубля, учащимся — 1,5 рубля

Посмотреть на снег можно хотя бы на фото Николая Хотяинцева. В экспозиции представлены работы мастера пяти последних лет его творческой деятельности: городские и сельские зимние пейзажи, макроснимки фактур снега и льда, жанровые сцены.

Полную афишу Могилева, в том числе кино, спектакли и детские вечеринки, смотрите на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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