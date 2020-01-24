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Команда БГУ вышла в Высшую лигу КВН

24.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Команда Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» вышла в Высшую лигу КВН. Борьба за путевку главного юмористического конкурса завершилась 23 января в Сочи во время XXXI фестиваля «КиВиН-2020». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Команда БГУ вышла в Высшую лигу КВН

БГУ представили студенты факультета прикладной математики и информатики во главе с четверокурсником Марком Величко. Всего в отборочных турах фестиваля приняли участие 457 команд из Беларуси, России, Великобритании, Израиля, Эстонии и других стран. Конкурсантам необходимо было в течение 4 минут выступить с приветствием. Оценивали юмор основатель КВН Александр Масляков, ведущий премьер-лиги Александр Масляков-младший, а также редакторы Высшей лиги Михаил Марфин и Дмитрий Шпеньков, Центральной лиги Москвы и Подмосковья — Евгений Донских.

Сезон Высшей лиги КВН — 2020 начнется с 12 февраля в Москве.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Команда Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» вышла в Высшую лигу КВН. Борьба за путевку главного юмористического конкурса завершилась 23 января в Сочи
 
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