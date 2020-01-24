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Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

24.01.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января во время рабочей поездки на «Завод газетной бумаги» в Шклове Президент пообщался с трудовым коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Сотрудникам завода стало интересно, читает ли Президент свежую прессу. Времени у Александра Лукашенко, понятно, мало, но он всегда в курсе последних новостей.   

Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Читаете ли вы газеты? Видите ли вы будущее у печатных СМИ в связи с развитием интернета? И какая новость за последний период времени для вас лично стала неожиданной?   

Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
У Президента столько новостей! И очень много неожиданных, что если бы я их запоминал, у меня голова развалилась бы. Ни один компьютер не накопил бы за время моего президентства эти все новости.

Что касается газет. Каждое утро пресс-секретарь – стопка газет. Она знает, что надо, чтобы Президент был в курсе дел. Ну и сама что-то там добавляет – это ее работа. Она у меня на столе, эта стопка газет – от «Советской Беларуси» до «Народной воли», «Нивы», всякой гадости.

Сверху лежит обзор пресс-службы. Они мониторят по всему миру средства массовой информации, особенно интернетовские ресурсы. БТ наше, ОНТ, «Советскую Беларусь», газеты, журналы и до этой разной гадости. Выбирая, что пишут о Беларуси, о ее Президенте, о власти, о наших людях, и основные темы животрепещущие, которые происходят в мире. Как человек старой формации, я не могу отвыкнуть от печатного слова.   

Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Что касается интернета, у меня есть малыш (этот малыш уже выше меня!), он в интернете постоянно. Утром рано, в 7 часов, когда он в школу, я сижу за столом, телевизор смотрим, он меня информирует, что там произошло, вплоть до ее косяков, где она Президента плохо показала, где Президента не надо было показывать. Потом у них разборки долгие начинаются, уже без меня. Но я получаю с интернета первую порцию, приезжаю в резиденцию в город – от них вторую и вечером еще третью. Просматриваю все телеканалы.   

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Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Наталья Эйсмонт
 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Новости Беларуси. 24 января во время рабочей поездки на «Завод газетной бумаги» в Шклове Президент пообщался с трудовым коллективом предприятия, сообщили в...
 
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