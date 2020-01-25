Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 25 января 2020 года, в мире и Беларуси православные христиане отмечают Татьянин день. Сегодня 25-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 341 день❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 25 января

Татьянин день (День студента);

Китайский Новый год;

День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации;

День рождения Московского государственного университета;

Национальный день Ирландского кофе в США;

Ночь Бернса в Шотландии.

▶ Какой праздник 25 января по церковному календарю и можно ли работать

25 января отмечают Татьянин день. Согласно церковным календарям, этот день был учрежден в память о погибшей за христианскую веру святой мученицы Татианы, дочери римского консула, казненной при императоре Севере в начале третьего столетия нашей эры.

▶ 25 января: что можно делать, а что нельзя

По народному календарю, 25 января – Татьянин день, Бабий кут.

Бабий кут – это место в доме, где женщины хранили свою утварь, такой себе женский уголок. В честь него и получил сегодняшний праздник свое второе название.

В этот день все девушки, которые хотят замуж, мастерили метлу и старались оставить ее в доме молодого человека, которого хотели видеть своим мужем. Сделать это надо было так, чтобы будущая свекровь не нашла.

Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны. Только потом можно приступать к празднованию и веселью.

Главной традицией дня в старину было приготовление пирога в Татьянин день. Готовила угощение обязательно самая старшая женщина в роду. Хоть по маленькому кусочку от него должен был съесть каждый член семьи.

Также в этот день принято было выносить выбивать ковры и дорожки.

Однако помимо примет в Татьянин день – не стоит забывать, что это еще и китайский Новый год. У него тоже есть свои приметы, традиции и запреты.

К слову, сделать генеральную уборку в доме стоит заранее: ведь китайский Новый год не принято встречать в грязном доме, а в Татьянин день работать по дому уже нельзя.

По народным поверьям, 25 января нельзя:

нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит. Наши предки считали, что отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду;

в этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом;

на Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми;

но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и убраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Татьяна;

Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 25 января

Есть такие приметы 25 января на погоду:

если идет снег – летом будет много дождей;

если ярко светит солнце – скоро прилетят птицы, и наступит весна;

большие сугробы – будет много хлеба;

теплый ветер – примета к тому, что лето будет засушливым, а урожай – небогатым;

ясная и морозная погода – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 25 января

1708 – впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»);

1802 – Наполеон I был избран президентом Италии;

1858 – был впервые исполнен "Свадебный марш" Мендельсона;

1895 – состоялся первый международный матч по хоккею на траве, сборная Уэльса проиграла гостям из Ирландии со счетом 0-3;

1919 – в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире – "Пенсильвания" (на 2200 номеров);

1924 – во французском альпийском городке Шамони стартовали первые зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены из 18 стран;

1932 – СССР и Польша подписали акт о ненападении;

1945 – Гранд Рапидс в американском штате Мичигане стал первым городом, который начал фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;

1949 – в американском Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялась первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";

1955 – ученые Колумбийского университета создали ядерный часы, которые показывают время с погрешностью 1 секунда на 300 лет;

1964 – в США запущен спутник "Эхо-2", который установил спутниковую связь между США и СССР;

1991 – в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии;

1992 – в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копьё современной конструкции дальше 90 метров;

1993 – на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака;

1995 – запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США;

2004 – на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".

▶ Кто из знаменитостей родился 25 января

Женщины, которые родились в Татьянин день, будут хозяйственными. В качестве талисмана им стоит носить черный агат.

В этот день родились такие знаменитости:

1783 – Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель фирмы, производящей известную зубную пасту;

1832 – Иван Шишкин, русский художник-пейзажист;

1928 – Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политик, дипломат и общественный деятель, президент Грузии в 1995-2003 годах;

1935 – Станислав Жук, российский фигурист, тренер сборной СССР;

1938 – Владимир Высоцкий, советский певец-бард, поэт и актер;

1946 – Вячеслав Добрынин, советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России;

1975 – Сергей Минаев, российский писатель, теле- и радиоведущий, бизнесмен;

1978 – Владимир Зеленский, актер, президент Украины;

1980 – Хави Эрнандес (правильное каталонская произношение – Шави), испанский футболист, полузащитник "Барселоны" и сборной Испании. Чемпион Европы 2008 года, лучший игрок Евро-2008.

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