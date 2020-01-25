⭐ Сегодня, 25 января 2020 года, в мире и Беларуси православные христиане отмечают Татьянин день. Сегодня 25-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 341 день❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 25 января
- Татьянин день (День студента);
- Китайский Новый год;
- День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации;
- День рождения Московского государственного университета;
- Национальный день Ирландского кофе в США;
- Ночь Бернса в Шотландии.
▶ Какой праздник 25 января по церковному календарю и можно ли работать
25 января отмечают Татьянин день. Согласно церковным календарям, этот день был учрежден в память о погибшей за христианскую веру святой мученицы Татианы, дочери римского консула, казненной при императоре Севере в начале третьего столетия нашей эры.
▶ 25 января: что можно делать, а что нельзя
По народному календарю, 25 января – Татьянин день, Бабий кут.
Бабий кут – это место в доме, где женщины хранили свою утварь, такой себе женский уголок. В честь него и получил сегодняшний праздник свое второе название.
В этот день все девушки, которые хотят замуж, мастерили метлу и старались оставить ее в доме молодого человека, которого хотели видеть своим мужем. Сделать это надо было так, чтобы будущая свекровь не нашла.
Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны. Только потом можно приступать к празднованию и веселью.
Главной традицией дня в старину было приготовление пирога в Татьянин день. Готовила угощение обязательно самая старшая женщина в роду. Хоть по маленькому кусочку от него должен был съесть каждый член семьи.
Также в этот день принято было выносить выбивать ковры и дорожки.
Однако помимо примет в Татьянин день – не стоит забывать, что это еще и китайский Новый год. У него тоже есть свои приметы, традиции и запреты.
К слову, сделать генеральную уборку в доме стоит заранее: ведь китайский Новый год не принято встречать в грязном доме, а в Татьянин день работать по дому уже нельзя.
По народным поверьям, 25 января нельзя:
- нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит. Наши предки считали, что отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду;
- в этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом;
- на Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми;
- но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и убраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Татьяна;
- Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 25 января
Есть такие приметы 25 января на погоду:
- если идет снег – летом будет много дождей;
- если ярко светит солнце – скоро прилетят птицы, и наступит весна;
- большие сугробы – будет много хлеба;
- теплый ветер – примета к тому, что лето будет засушливым, а урожай – небогатым;
- ясная и морозная погода – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 25 января
1708 – впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»);
1802 – Наполеон I был избран президентом Италии;
1858 – был впервые исполнен "Свадебный марш" Мендельсона;
1895 – состоялся первый международный матч по хоккею на траве, сборная Уэльса проиграла гостям из Ирландии со счетом 0-3;
1919 – в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире – "Пенсильвания" (на 2200 номеров);
1924 – во французском альпийском городке Шамони стартовали первые зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены из 18 стран;
1932 – СССР и Польша подписали акт о ненападении;
1945 – Гранд Рапидс в американском штате Мичигане стал первым городом, который начал фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;
1949 – в американском Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялась первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";
1955 – ученые Колумбийского университета создали ядерный часы, которые показывают время с погрешностью 1 секунда на 300 лет;
1964 – в США запущен спутник "Эхо-2", который установил спутниковую связь между США и СССР;
1991 – в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии;
1992 – в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копьё современной конструкции дальше 90 метров;
1993 – на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака;
1995 – запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США;
2004 – на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".
▶ Кто из знаменитостей родился 25 января
Женщины, которые родились в Татьянин день, будут хозяйственными. В качестве талисмана им стоит носить черный агат.
В этот день родились такие знаменитости:
1783 – Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель фирмы, производящей известную зубную пасту;
1832 – Иван Шишкин, русский художник-пейзажист;
1928 – Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политик, дипломат и общественный деятель, президент Грузии в 1995-2003 годах;
1935 – Станислав Жук, российский фигурист, тренер сборной СССР;
1938 – Владимир Высоцкий, советский певец-бард, поэт и актер;
1946 – Вячеслав Добрынин, советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России;
1975 – Сергей Минаев, российский писатель, теле- и радиоведущий, бизнесмен;
1978 – Владимир Зеленский, актер, президент Украины;
1980 – Хави Эрнандес (правильное каталонская произношение – Шави), испанский футболист, полузащитник "Барселоны" и сборной Испании. Чемпион Европы 2008 года, лучший игрок Евро-2008.
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