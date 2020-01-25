«Сделаю что угодно, но качество не гарантирую». Полет фантазии наших мастеров на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Создавать комфортную жилую среду — это не значит построить много доступного жилья. Это в первую очередь грамотное проектирование, вдумчивое создание транспортной, инженерной инфраструктуры, которую не придется перекраивать в связи с «вдруг» изменившимися планами. Это и бережная эксплуатация того, что уже есть: все сразу взять и поменять не получится. А еще нужен своевременный и качественный ремонт тротуаров, дорог, лестниц, фонтанов, набережных. В Минске, например, много было сделано в прошлом году. Свою лепту внесли и наши читатели, которые указывали на проблемные места властям города. Надеемся, что на « Доску позора » обратят внимание не только в столице: комфортная среда нужна всей стране.

Минск, Платонова, 21. Проезд после публикации на «Доске позора» подремонтировали: засыпали ямы песком.







Борисов, пешеходная дорожка между гимназией и магазином «Виталюр». Теперь бордюры стоят на своем месте.







13 января начали ремонт крыльца в доме по адресу: Минск, улица Геологическая, 59, корпус 2. Здесь 13 января начали ремонтировать крыльцо, поставили опалубку и организовали временный подход к подъезду. К этой деревянной лестнице у жительницы дома претензия: «Деревянная конструкция не закреплена, шатается, установлена по диагонали. Выйти и зайти в подъезд проблематично. Почему в зимнее время года начали работы?». После обращения в 115.бел пришел ответ: «Работы ведутся. Срок исполнения 1 квартал — 10 февраля». Что ж, надеемся, что это временные неудобства.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Кижеватова, съезд к больнице скорой помощи. Здесь строят станцию метро «Неморшанский парк». Люди жалуются на организацию временных пешеходных дорожек — ширины тропинки из бетонных плит недостаточно даже для детской коляски: «Шаг влево или вправо — и ты по щиколотку в грязи. А вот деревянную лестницу так и не смогла покорить, уж очень она крута, чтоб на нее детскую коляску затянуть и спустить».













Лида, улица К. Маркса. Рядом с домом № 47 вот таким «замечательным» образом сделали дорожку.



Фото предоставлено читателем

«Нанотехнологии» в техническом вузе Минска? Вероятно, так сделали специально, чтобы удобно было воду пить студентам.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Слободская. Жители домов № 141 и 145 обратились на «Доску позора» — у них на детской площадке отсутствуют качели. Дополнительно сообщают почему: «В начале марта 2019 года качели были сломаны, после чего работники ЖЭСа их демонтировали, а новые повесить забыли». У нас есть письмо из администрации: новые качели скоро появятся. Однако нужно отметить, что жильцы за это время для своих детей и в своем дворе могли купить их самостоятельно.









Минск, улица Плеханова, д. 73. Автор фото удивляется светильникам в подъезде — после капремонта там стоят новые, но они не работают: «По словам сотрудников ЖЭСа, лампы для таких светильников не закупаются». Поэтому пользуются привычной лампочкой на проводе.









Брест, переулок Брестских Дивизий, спортивная площадка. Ограждение здесь уже давно в таком виде, и отремонтировать его, похоже, некому.



Фото предоставлено читателем

Мачулищи. На улице Молодежной меняли коммуникации, тротуаров вдоль дороги нет. Люди переживают за своих детей: в школу они вынуждены ходить по проезжей части.









Деревня Королев Стан под Минском. По улице Восточной местные жители ходят на остановку маршрутки. Их не устраивает, что здесь нет тротуара, освещения, а проезжая часть в глубоких ямах и лужах.



Фото предоставлено читателем

Пешеходная дорожка за детским садом № 74 в городе Гомеле. Люди пишут, что городские службы не хотят ее ремонтировать (нет денег) и предлагают пользоваться другой дорожкой.



Фото предоставлено читателем

Березовка. Туалет в местной больнице. Опытный сантехник, изучив способ подключения унитаза, заявил, что это похоже на «полет фантазии». В общем, не всем дано понять задумки мастера.



Фото предоставлено читателем

Дорога к детскому садику в городе Климовичи. Может, так и задумано и здесь собираются запустить городские гондолы?



Фото предоставлено читателем

Бобруйск, конечная автобусов возле Киселевичей. Старую остановку с киоском убрали еще летом, а тротуарную плитку так и не положили — теперь здесь «черная дыра».



Фото предоставлено читателем

Червень, улица Барыкина. После укладки теплотрассы двор не восстановлен, вход в подъезд разбит.









Здесь мы видим полную некомпетентность со стороны «специалиста», который так установил расширительный бак для систем отопления на бойлер косвенного нагрева. Как нам объяснили, так делать нельзя: бак на это не рассчитан и быстро выйдет из строя. А если расширитель не работает, то начинает портиться бойлер.



Фото предоставлено читателем

Чем руководствовались строители, ломая железобетонную колонну, чтобы проложить канализационную трубу? Явно не здравым смыслом.



Фото предоставлено читателем

Говорят, в объявлении мастера было написано: «Выполню плиточные работы любой сложности». Он забыл дописать: «Качество работы не гарантирую».









А это — неудачная попытка состыковать канализационную трубу и гофру. Даже саморезы и силиконовый герметик не помогли.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.