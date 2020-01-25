Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу, 24 января 2020-го, в Турции произошло землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера. Погибли люди.

Землетрясение в восточной части Турции началось около восьми часов вечера по местному времени. Эпицентром стал район недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элязыг.

По данным Геологической службы США, толчки были на глубине 10 километров.

В районе Сиврице было разрушено несколько зданий. Погибли шесть человек.









Позже власти страны сообщили, что число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 8 человек, пострадали более 300.

Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).

Видео: в Турции произошло новое землетрясение 24 января