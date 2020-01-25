Можно ли заразиться коронавирусом от посылок из AliExpress

Источник материала: Новости Волковыска

Многих клиентов сервиса AliExpress волнует возможность передачи смертельного китайского коронавируса через посылки. Всемирная организации здравоохранения пока не вводит ограничений на перемещение людей и товаров через границы из-за вспышки коронавируса.

В то же время, учитывая очаг распространения коронавируса, китайская почтовая служба China Post пообещала уделять особое внимание посылкам, которые проходят через отделение в городе Ухань.

Безопасно ли заказывать товар из Китая?

Пока медики предполагают, что посылки из Китая не представляют угрозы для людей: нет никаких доказательств, что через них можно заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

Для дополнительной безопасности рекомендуется дезинфицировать содержимое посылок, если есть такая возможность, – подвергать присланные товары термической обработке, стирать или мыть их.

Установлено, что новый коронавирус передается от человека к человеку. Более того, в почтовой службе China Post Air Mail заверили, что будут проводить дезинфекцию отправляемых посылок и мелких пакетов.





Количество случаев заражения будет расти в ближайшее время. И для того, чтобы лучше быть подготовленными к чрезвычайной ситуации, в каждой стране работают международные медико-санитарные правила, по которым страна обязана отчитаться ВОЗ о любом случае, независимо от того, является ли он подтвержденным.

Сейчас ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения граждан и товаров через границы и для международной торговли. Больше информации об этом может появиться после закрытого заседания организации.

По последним данным, жертвами коронавируса неизвестного штамма стали уже 17 человек. Ещё более 600 человек находятся в больницах, им оказывают медицинскую помощь.

Сейчас случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая – в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и Сингапуре.

Проведя подробный генетический анализ вируса и сравнив его с имеющейся генетической информацией о различных вирусах из разных географических мест и видов хозяев, исследователи пришли к выводу, что 2019-нCoV, по-видимому, является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.

Полученный вирус разработал смесь или «рекомбинацию» вирусного белка, который распознает и связывается с рецепторами на клетках-хозяевах. Такое признание является ключом к проникновению вируса в клетки-хозяева, что может привести к инфекции. Наконец команда обнаружила доказательства того, что 2019-nCoV, вероятно, обитал в змеях, прежде чем передаваться людям.

Сколько живет коронавирус во внешней среде?

Как минимум коронавирусы способны прожить во внешней среде, то есть не в организме человека, куда дольше «нескольких часов», как о том утверждали некоторые эпидемиологи. Все очень сильно зависит от состояния, в котором они находятся (жидкое или сухое), от температуры воздуха, влажности и типа поверхности.

Но средний срок их жизни на поверхности чего-либо, в том числе посылки – три дня. Это при условии, что влажность воздуха была 30-50%, а температура – комнатной. Если же температура была низкой, то некоторые штаммы могут жить и дольше – по 9-10 дней.

То же относится и к влажности – HCoV 229E, например, быстро умирает при высокой влажности (свыше 80%) и температуре, другим же, наоборот, такие условия жизнь только продлевают.

При этом замечено, что единый для всех коронавирусов смертельный фактор – температура воздуха выше 56 градусов Цельсия. То есть их можно легко убить, к примеру, феном, который выдает 70-80 градусов.