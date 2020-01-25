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Жителям Пинска предлагают обсудить детальный план нового Юго-западного микрорайона города
25.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Срок проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года.
Ознакомиться с экспозиционными материалами градостроительного проекта детального плана можно с 4 по 18 февраля в Пинском горисполкоме. Презентация проекта состоится 6 февраля в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21).
Замечания и (или) предложения в период проведения общественного обсуждения с 4 февраля по 28 февраля 2020 года направлять в письменном или электронном виде в Пинский городской исполнительный комитет на почтовый адрес: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты: kontrol@pinsk.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение проекта «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска».
Кстати, до 1 февраля
По информации
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> Пинчанам предлагают обсудить детальный план нового городского Юго-западного микрорайона. Срок проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28...
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