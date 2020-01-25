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Жителям Пинска предлагают обсудить детальный план нового Юго-западного микрорайона города

25.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жителям Пинска предлагают обсудить детальный план нового Юго-западного микрорайона города
Пинчанам предлагают обсудить детальный план нового городского Юго-западного микрорайона.

 

Срок проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами градостроительного проекта детального плана можно с 4 по 18 февраля в Пинском горисполкоме. Презентация проекта состоится 6 февраля в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21).

Замечания и (или) предложения в период проведения общественного обсуждения с 4 февраля по 28 февраля 2020 года направлять в письменном или электронном виде в Пинский городской исполнительный комитет на почтовый адрес: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты: kontrol@pinsk.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение проекта «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска».

 

 

Детальный план нового микрорайона в полном размере

Кстати, до 1 февраля проходит общественное обсуждение по вопросу новых названий микрорайонов города. Так, индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагается назвать «Малые Верасы», а многоэтажную жилую застройку на территории бывшего льнозавода «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагается назвать «Жемчужный».

По информации официального сайта Пинского горисполкома
Фото с сайта Пинского горисполкома.

 

 
 
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