ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто работает в Полоцкой больнице? Там открыто 110 вакансий

25.01.2020 09:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Полоцкой центральной городской больнице не хватает более 100 сотрудников. На сайте учреждения есть сведения о 110 открытых вакансиях — от санитарок и кухонных рабочих до реаниматологов и хирургов.

Не хватает 5 педиатров, 6 фельдшеров, 20 медсестёр сообщает Еврорадио.


Медики в Беларуси / Еврорадио
 
Медикам предлагают зарплату от 480 до 730 рублей.

Еврорадио поинтересовалось в отделе кадров больницы, есть ли позиция, на которую не нужен специалист.

— Вы думаете, что в больнице ни одного человека не работает? — не понимает шутки кадровик. — Работают люди. Вы что, думаете, что все вакансии открыты?

Слава богу, всё-таки кто-то в больнице остался, кроме кадровика и главного врача.

— Медсестра не одна требуется, это так, — продолжает сотрудница отдела кадров. — У каждого свои причины, почему увольняются: кому-то зарплата кажется маленькой, кто уезжает. Здесь сложно сказать однозначно.

На начало 2020 года в беларуских больницах не хватало почти 3 тысячи медиков. Для эмиграции врачи из Беларуси выбирают в основном Польшу и Литву. В частности, в соседней Польше сейчас работает более 230 специалистов из Беларуси.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Полоцкой центральной городской больнице не хватает более 100 сотрудников. На сайте учреждения есть сведения о 110 открытых вакансиях — от санитарок и кухонных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие качества в себе нужно развивать сейчас, чтобы быть успешным в будущем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика