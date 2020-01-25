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Часть улицы 60 лет Октября в Пинске закроют на полгода
25.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В автобусном парке обратили внимание пассажиров, что время прибытия на Гребную базу осталось без изменений, соответственно, с учётом времени движения на объезд, время отправления от остановочных пунктов в направлении Гребной базы сместится на 7 минут раньше.
На маршруте вводятся дополнительные остановочные пункты «ОАО «Пинский автобусный парк», «Улица Крайняя», «Магазин стройматериалов» в каждом из направлений.
На маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты «Магазин стройматериалов» в каждом из направлений, вводятся дополнительные остановочные пункты «ОАО «Пинский автобусный парк» в каждом из направлений.
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