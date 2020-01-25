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Часть улицы 60 лет Октября в Пинске закроют на полгода

25.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Часть улицы 60 лет Октября в Пинске закроют на полгода
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с производством работ по прокладке коллектора и закрытием для движения улицы 60 лет Октября на участке от пересечения с ул. Брестская до пересечения с ул. Пучкова с 09.00 28 января и предположительно до 30 июня в порядок обслуживания городской маршрутной сети вносятся следующие изменения:

  • Автобусы маршрута № 23А после отправления от микрорайона «Западный» в направлении Гребной базы будут осуществлять движение по схеме: Брестская – Крайняя – Пучкова – 60 лет Октября и далее по маршруту. Движение в обратном направлении – противоположным образом.

В автобусном парке обратили внимание пассажиров, что время прибытия на Гребную базу осталось без изменений, соответственно, с учётом времени движения на объезд, время отправления от остановочных пунктов в направлении Гребной базы сместится на 7 минут раньше.

На маршруте вводятся дополнительные остановочные пункты «ОАО «Пинский автобусный парк», «Улица Крайняя», «Магазин стройматериалов» в каждом из направлений.

  • В связи с изменением схемы движения автобусов по маршруту № 23А вносятся изменения в расписание движения автобусов по маршруту № 23.
  • Автобусы маршрутов №№ 24, 24А не будут осуществлять движение на участке 60 лет Октября – Пучкова. Движение будет производиться по схеме: Брестская – Крайняя и далее по маршруту. Движение в обратном направлении – противоположным образом.

На маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты «Магазин стройматериалов» в каждом из направлений, вводятся дополнительные остановочные пункты «ОАО «Пинский автобусный парк» в каждом из направлений.

 
 
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