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Трамп показал логотип Космических сил США

25.01.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter новый логотип Космических сил США.



Он отметил, что над созданием эмблемы шестого вида трудились дизайнеры, военные и другие специалисты.

Круглый логотип имеет темно синий цвет и белые точки, олицетворяющие звезды. Также на нем изображена Земля в голубом цвете и белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх.

По кругу идет надпись "Космические силы Соединенных Штатов Америки и министерство военно-воздушных сил", пишет ru.oxu.az
 
 
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Президент Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter новый логотип Космических сил США.
 
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