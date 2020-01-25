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25 января – День памяти святой мученицы Татианы

25.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

25 января – День памяти святой мученицы Татианы

Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайно исповедовавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере. Не пожелав выходить замуж, девушка посвятила себя служению церкви: была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей.

Святая пострадала во время гонения на христиан при малолетнем императоре Александре Севере. Ее схватили и принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, Татиана была подвергнута жестоким пыткам, однако твердость ее веры и терпение были непоколебимы. Она молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей. И Гос-подь услышал молитву праведницы.

По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым подвергали святую, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Потрясенные ее стойкостью, они тут же обращались к Христу, превращаясь из палачей в мучеников за Христа. Даже голодный лев, выпущенный на праведницу на арене цирка, начал ласкаться к ней, не причинив ни малейшего вреда.

Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве Татианы, многих привели к вере в Христа. И тогда испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец, открывший дочери истины веры Христовой.
Святую мученицу Татиану считают покровительницей студентов. Как свидетельствует история, среди многих московских престольных праздников Татьянин день – именины Татьян и праздник студентов Московского университета, отмечаемый 25 января, – был особенным.

Елена ДОРОШКО

 
 
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Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайно исповедовавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и...
 
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