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Отец Нурмагомедова назвал бой Макгрегор – Серроне муляжом

25.01.2020 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со слов отца Хабиба, он не исключает договорной характер победы ирландского бойца - UFC нужно было вернуть Макгрегора.


© REUTERS / MIKE BLAKE

Со слов отца Хабиба, он не исключает договорной характер победы ирландского бойца - UFC нужно было вернуть Макгрегора.

 Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал поединок ирландца Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне муляжом, пишет "Чемпионат".

Макгрегор в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе за 40 секунд отправил в нокаут Серроне. После боя глава UFC Дэйна Уайт заявил, что намерен организовать реванш между ирландцем и чемпионом в легком весе Нурмагомедовым.

"Разве вы не подозреваете? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это — муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой", - заявил Нурмагомедов-старший.

По его словам, UFC нужно было вернуть Макгрегора в большой спорт за счет победы, пишет sputnik.by

"А самое главное — с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя", - заключил отец Нурмагомедова.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.
 
 
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Со слов отца Хабиба, он не исключает договорной характер победы ирландского бойца - UFC нужно было вернуть Макгрегора.
 
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