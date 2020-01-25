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Отец Нурмагомедова назвал бой Макгрегор – Серроне муляжом
Источник материала: Партизан
Со слов отца Хабиба, он не исключает договорной характер победы ирландского бойца - UFC нужно было вернуть Макгрегора.
© REUTERS / MIKE BLAKE
Со слов отца Хабиба, он не исключает договорной характер победы ирландского бойца - UFC нужно было вернуть Макгрегора.
Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал поединок ирландца Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне муляжом, пишет "Чемпионат".
Макгрегор в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе за 40 секунд отправил в нокаут Серроне. После боя глава UFC Дэйна Уайт заявил, что намерен организовать реванш между ирландцем и чемпионом в легком весе Нурмагомедовым.
"Разве вы не подозреваете? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это — муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой", - заявил Нурмагомедов-старший.
По его словам, UFC нужно было вернуть Макгрегора в большой спорт за счет победы, пишет
"А самое главное — с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя", - заключил отец Нурмагомедова.
Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.
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Со слов отца Хабиба, он не исключает договорной характер победы ирландского бойца - UFC нужно было вернуть Макгрегора.
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