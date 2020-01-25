"Странная белоруска" на Сицилии на тротуаре выкладывает шедевры

Дело в том, что тротуар на этом проспекте во многих местах украшает мозаика, созданная переехавшей сюда жить художницей из Минска. Зовут ее Ирина Беляева, а творческий псевдоним – Ирма.





Таких картин под ногами, сделанных ею из кусочков цветной керамики, на сегодня здесь уже более тридцати. Сюжеты самые разные: фрагмент портрета Антонелло да Мессина «Мария Аннунциата», посвящение местному фольклорному герою Кола-Пеше, где-то – просто орнамент, цветочки, птичка, котик, флаги государств, надпись Boccetta…





Ирина рассказывает, что идея пришла в голову случайно. Однажды шла по улице, споткнулась о выбоину в плитке и упала. Этих пустот здесь хватает, говорит она, так что упасть совсем несложно, особенно если человек на телефон отвлекся. Для пожилого же человека это большой риск получить серьезную травму.





– Мессина – город с богатой историей, крупный порт и ворота Сицилии. Здесь много туристов. А Боччетта – одна из самых главных улиц, довольно важная артерия. И вот приплывают сюда туристы на этих огромных «титаниках», ходят и падают. Местные тоже страдают. Моя подруга недавно так ногу сломала. Плохо! – переживает она.





Белоруске захотелось исправить данный недостаток. Начала думать, как это сделать. Посмотрела: кто-то заливает дыры цементом, кто-то засыпает песком. А у нее как раз к этому времени появилось новое увлечение – мозаика. Вот и решила попробовать соединить полезное с прекрасным.





Залила на улице одну небольшую мозаику, другую. А потом итальянские друзья подсказали: несмотря на то, что дело благое и занимается им Ирма за свои деньги, самовольно делать такое нельзя, могут оштрафовать на 800 евро. Поэтому надо идти в местный исполком и получить разрешение – permesso.





По словам нашей соотечественницы, разрешение это она получила, хоть и не без труда. Вначале, в 2018 году, ей дали его на два месяца, а позднее, в 2019 году, еще на шесть.





– Кроме выбоин, хотела еще облагородить пеньки. Тут их много на улицах. В последнее время деревья в Европе поражает какая-то болезнь, особенно пальмы, и их срезают. Но мне сказали, что нужна экспертиза биологов и что все не так просто. Поэтому остановились лишь на пустотах в плитке, – поясняет Ирина.





Начала она с особенно людного места. На Виале-Боччетта есть церковь святого Франциска Ассизского, а рядом важная остановка. Здесь и стала заполнять выщербленные места. Постепенно мозаик на проспекте стало появляться все больше.





И вот – в 2019 году, как выражается художница, «пошел на меня бум». О белоруске написали многие газеты, прошли сюжеты по ТВ и на радио. На центральном канале даже высказали идею, почему бы ей не приехать в Рим и там не заняться таким же делом.





Стало приходить столько запросов на интервью, что Ирма побоялась: не успеет заниматься самой мозаикой. Поэтому написала свою краткую историю и выложила в Facebook, чтобы журналисты могли компоновать статьи без ее участия. Многие масс-медиа этим воспользовались. И, тем не менее, до сих пор «телефон всё дрын-дрын-дрын».





– Стали много писать и в соцсетях. «Стучатся» в друзья, благодарят за работу, хотят сотрудничать. Например, предложили открыть кружок мозаики при церкви. На днях итальянка из Генуи просила рассказать о технике, чтобы то же самое сделать в ее городе, – говорит она.





В общем, сегодня в Мессине белоруска знаменитость, которую узнают на улицах. И ее проект с мозаикой на тротуарах под названием Tapetti di Irma – «Коврики от Ирмы» – итальянцы называют маленькой революцией. До нашей соотечественницы такого здесь никто не делал.





Ирина родилась в Минске в семье военного, и от отца переняла, как говорит, «гены дисциплины». С детства, признается, не было ни желания, ни особого дарования рисовать. Хотела стать балериной, даже попробовала танцевать на пуантах, и оказалось очень больно.





Но мама «под плёткой» отправила ее в Дом пионеров именно осваивать рисование. После этого была учеба в художественном училище имени Самокиша в Симферополе.





Некоторое время после выпуска художница рисовала, но перестала, когда вышла замуж и родила ребенка. Затем возобновила творчество, в конце 1990-х даже выставлялась в минской галерее и неплохо зарабатывала. А потом испугалась, не верила в свои способности и рисовала лишь иногда – для себя и близких.





В 2005 году наша соотечественница стала женой итальянца, который приехал в Минск . Он пообещал, что если переедут к нему на Сицилию, там она снова начнет рисовать.





– И действительно: когда я оказалась здесь, то просто ахнула. Поразила и влюбила в себя богатейшая природа острова. Настоящий вулкан страстей, сумасшествие, адреналин, – восторгается Ирма.





На Сицилии, по словам художницы, она возродилась и снова начала рисовать акварели, участвовать в выставках. Дочь Лиана уже выросла, а муж всем обеспечивал, поэтому времени на творчество оказалось достаточно.





Позднее белоруска увлеклась лепниной – по-итальянски stucchi. Как-то решила заделать дырочки в стене. Взяла шпатель, начала работать и из-под руки случайно вышел листик. Потом она уже намеренно сделала еще один листик, розочку, и пошло-поехало.





Наконец, вслед за лепниной освоила мозаику. Первую рискнула создать еще в 2008 году на террасе дома, где живет с мужем. Там были голые старые стены, которые художница превратила в красочное полотно с восточным колоритом: колонны, купола, цветы бугенвиллеи…





– Материал для мозаики брала в разных местах. На Сицилии много магазинов, продающих керамику. Здесь бывают разбитые вазочки, которые выбрасывают. Стала приносить их домой. Ездили на Этну, черные куски лавы оттуда тоже пошли в ход. Еще начала собирать старую плитку по знакомым. В общем, было нелегко, – вспоминает художница.





Знаний, как всё делать, у нее не имелось, работала по интуиции, учась на собственных ошибках. Ирина говорит, что «совковость» в наших странах все по обычаю ругают. Ей же она скорее помогает. В том смысле, что до многого додумывается сама и умеет обходиться подручными средствами.





С тех пор в мозаике белоруска уже поднаторела. Приобрела специальные инструменты, заказав их в Германии, и теперь может обламывать кусочки не молотком, а кусачками, придавать им в том числе округлую форму, шлифовать…





Выработала и свои хитрости: уже не выкладывает рисунок на самой выбоине, а готовит его предварительно дома, приклеивая на сетчатый коврик – tapetto. Потом этот коврик можно прямо на тротуаре заливать раствором.





Обычно ближе к вечеру белоруска одевается в рабочую одежду, грузит в сумку-тележку материал и инструменты с немалым весом и отправляется на улицу, к месту с отсутствующей плиткой.





– Очищаю ямку от земли, заливаю раствор, выкладываю мозаику, пару часов жду, чтобы немного присохло. Потом ставлю предупредительные знаки, ухожу домой и молюсь, чтобы никто не наступил и чтобы не пошел дождь, – перечисляет она.





На другой день надо снова покрыть картину раствором, и после высыхания – а это может быть уже и на третьи сутки – счистить лишний цемент. Готово! В результате, если считать с предварительной подготовкой коврика, на одну мозаику может уйти до пяти дней.





Все это Ирма делает одна, добровольно и бесплатно. Муж говорит – «странная белоруска». И улыбается.





Она же объясняет, что не может просто сидеть дома и смотреть телевизор, есть огромное желание создавать вокруг себя красоту и порядок. Работает тот самый «ген дисциплины». И добавляет, что соратников искала, однако группу организовать не получилось. Приходили как-то две студентки, но ушли: все-таки создавать мозаику, на самом деле, – тяжелая работа.





В Беларуси художница бывает каждый год. В Минске живут ее мама и уже взрослая дочь. Да и в самой Италии о родной стране она никогда не забывает. Часто, в том числе и на интервью, ходит в кепке с надписью «Беларусь» и в «вышиванке». В таком же стиле часто запечатлена и на снимках в Facebook.





–Делаю это сознательно, чтобы узнавали нашу страну. Часто приходится объяснять итальянцам, где она находится. Многие думают, где-то у Сибири. И еще втолковываю, что правильно говорить «Беларусь», а не «Белоруссия». Кстати, если заметили, у нас и у Италии на флагах три одинаковых цвета – красный, зеленый и белый. Я – за дружбу народов, – говорит Ирина.





Одно из изданий Мессины на днях включило белоруску за ее работу на благо города в число шести героев 2019 года. Но слава вряд ли приведет к «звездной болезни», говорит она. Потому что впереди еще много планов и надо многое успеть в этой жизни.



