Какие качества в себе нужно развивать сейчас, чтобы быть успешным в будущем

Источник материала: Tut.by

Уже никого не удивишь разговором о важности soft skills (гибких навыков) во всех сферах жизни человека: они нужны как для построения успешной карьеры, так и для счастливой личной жизни. Все больше компаний хотят видеть в сотрудниках, прежде всего, развитые «человеческие» качества, а уже потом набор узких профильных умений. Итак, какие же «простые» навыки обеспечат успешную карьеру?



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Гибкость

Сегодня, чтобы работать продуктивно, нужно постоянно меняться и подстраиваться под требования окружения. Нежелание следовать заданным трендам создают для человека стресс и дискомфорт. Он просто не подготовлен к тому, что его планы могут резко поменяться, потому что среда диктует свои правила.

Креативность

Креативность — это не просто про придумывание нового. Обещают четвертую промышленную революция: большинство процессов и сфер будут автоматизированы, поэтому человеку придется серьезно конкурировать с искусственным интеллектом. Придумывание новых и нестандартных решений доступно человеку — но не машинам. Это важное качество, которое поможет сохранить свою уникальность и востребованность.

Медиаграмотность и критическое мышление

Медиаграмотность (Media IQ) — это способность анализировать, критически оценивать и понимать сообщения разных форм медиа. Ежедневно мы потребляем слишком большой объем информации и должны задаваться вопросами: могу ли я доверять этому источнику? Почему то или иное сообщение на меня так эмоционально повлияло?

Медиаграмотность связана с критическим мышлением: способностью анализировать информацию и события, подвергать их оценке на предмет надежности, а также выносить собственные суждения и корректно применять полученные выводы к ситуациям.

Способность к самообразованию

Ежегодно появляются списки новых, востребованных профессий, которым не всегда обучают в университетах и колледжах. Классическое фундаментальное образование не успевает удовлетворять запросы бизнеса.

Чтобы быть в тренде на рынке труда и оперативно овладевать актуальными знаниями и умениями, нужно постоянно, на протяжении всей жизни, учиться и переучиваться. И для этого вовсе не обязательно поступать в образовательные учреждения. Уметь и знать больше за относительно короткое время, недорого (или бесплатно) возможно благодаря самообразованию. Знания сегодня можно получить из любой точки планеты: вебинары, онлайн-курсы, конференции. Вопрос лишь в мотивации развиваться.

Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект (EQ) — одно из самых главных качеств будущего. Преимущества людей с высоким EQ в том, что они легко понимают настоящие и ложные эмоции своего окружения. Так что им проще распознавать тех, кто намеренно лжет (навык детекции лжи). У них есть гибкость и большая уверенность в проведении переговоров с коллегами, руководством. Они умеют адеватно вести себя в ситуации конфликтов и обладают большей стрессоустойчивостью.