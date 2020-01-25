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Какие качества в себе нужно развивать сейчас, чтобы быть успешным в будущем
Источник материала: Tut.by
Уже никого не удивишь разговором о важности
Гибкость
Сегодня, чтобы работать продуктивно, нужно постоянно меняться и подстраиваться под требования окружения. Нежелание следовать заданным трендам создают для человека стресс и дискомфорт. Он просто не подготовлен к тому, что его планы могут резко поменяться, потому что среда диктует свои правила.
Креативность
Креативность — это не просто про придумывание нового. Обещают
Медиаграмотность и критическое мышление
Медиаграмотность связана с критическим мышлением: способностью анализировать информацию и события, подвергать их оценке на предмет надежности, а также выносить собственные суждения и корректно применять полученные выводы к ситуациям.
Способность к самообразованию
Ежегодно появляются списки новых, востребованных профессий, которым не всегда обучают в университетах и колледжах. Классическое фундаментальное образование не успевает удовлетворять запросы бизнеса.
Чтобы быть в тренде на рынке труда и оперативно овладевать актуальными знаниями и умениями, нужно постоянно, на протяжении всей жизни, учиться и переучиваться. И для этого вовсе не обязательно поступать в образовательные учреждения. Уметь и знать больше за относительно короткое время, недорого (или бесплатно) возможно благодаря самообразованию. Знания сегодня можно получить из любой точки планеты: вебинары, онлайн-курсы, конференции. Вопрос лишь в мотивации развиваться.
Эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект (EQ) — одно из самых главных качеств будущего. Преимущества людей с высоким EQ в том, что они легко понимают настоящие и ложные эмоции своего окружения. Так что им проще распознавать тех, кто намеренно лжет (навык детекции лжи). У них есть гибкость и большая уверенность в проведении переговоров с коллегами, руководством. Они умеют адеватно вести себя в ситуации конфликтов и обладают большей стрессоустойчивостью.
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